639 إصابة جديدة بكورونا فى طوكيو

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم السبت، تسجيل 639 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" أن اليوم هو التاسع على التوالي الذي تنخفض فيه الإصابات اليومية إلى أقل من ألف حالة.يذكر أن إجمالي أعداد الإصابات بالفيروس في العاصمة اليابانية وصل إلى 103 آلاف و416 حالة.