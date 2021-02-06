1286 إصابة جديدة بكورونا فى باكستان

سجلت باكستان 1286 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي أعداد المصابين في البلاد إلى 553 ألفا و128 حالة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستاني - حسبما ذكرت شبكة "جيو نيوز" الباكستانية - بأنه تم تسجيل 28 وفاة خلال نفس الفترة، ليصل إجمالي أعداد الوفيات المتأثرة بالفيروس منذ بدء الجائحة إلى 11 ألفا و914 حالة.وأشار المركز إلى أن إجمالي المتعافين من الفيروس وصل إلى 508 آلاف و700 حالة.