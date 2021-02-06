الصين وأمريكا يتفقان على أهمية التواصل بشأن العلاقات الثنائية

اتفقت الصين والولايات المتحدة الأمريكية اليوم السبت، على أهمية الحفاظ على الاتصال والتواصل بشأن العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.جاء ذلك خلال محادثة هاتفية بين "يانغ جيه تشي" عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية باللجنة المركزية للحزب، اليوم السبت، مع وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن".وقال تشي إن "تنمية العلاقات الصينية الأمريكية حقق فوائد هائلة لشعبي البلدين وعزز السلام والرخاء العالميين.. تمر العلاقات الصينية الأمريكية الحالية بمنعطف حرج.. لقد حافظت سياسة الحكومة الصينية تجاه الولايات المتحدة دائما على درجة عالية من الاستقرار والاستمرارية.. وتحث الصين الولايات المتحدة على تصحيح الأخطاء التي ارتكبت خلال فترة من الزمن، والعمل مع الصين على التمسك بروح عدم الصراع أو المواجهة والاحترام المتبادل والتعاون ذي المنفعة المتبادلة، والتركيز على التعاون، وإدارة الخلافات، وتعزيز التنمية الصحية والمستقرة للعلاقات بين الجانبين".وأضاف أنه "ينبغي على الصين والولايات المتحدة احترام المصالح الجوهرية لكل منهما، والنظام السياسي ومسار التنمية الخاصة بكل منهما. وإن الصين ستتبع بثبات طريق الاشتراكية ذي الخصائص الصينية، وستواصل سعيها نحو تجديد شباب الأمة الصينية، وأن أحدا لا يمكنه إيقاف ذلك".وتابع إن "قضية تايوان هي القضية الجوهرية الأكثر حساسية وأهمية بالنسبة للعلاقات الصينية الأمريكية، وأنها تتعلق بسيادة الصين ووحدة أراضيها. ويتعين على الولايات المتحدة الالتزام الصارم بمبدأ (صين واحدة) والبيانات المشتركة الثلاثة بين الجانبين. وإن المسائل المتعلقة بهونج كونج، وشينجيانغ، والتبت، هي شؤون داخلية للصين، ولا يسمح لأي قوى خارجية بالتدخل فيها. ولن تنجح أي محاولة لتشويه صورة الصين التي ستواصل حماية سيادتها الوطنية وأمنها ومصالحها الإنمائية".وأشار تشي إلى أنه "يجب على دول العالم الحفاظ على النظام الدولي، ومركزه الأمم المتحدة، والتمسك بالنظام الدولى القائم على القانون الدولي والأعراف الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية وجوهرها مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وهذا أمر يحظى بتوافق المجتمع الدولي".وحث تشي "الولايات المتحدة على القيام بدور بناء من أجل تعزيز السلام والاستقرار في منطقة آسيا-المحيط الهادئ"، مؤكدا مجددا موقف الصين بشأن الوضع الحالي في ميانمار، والمتمثل في أن يهيء المجتمع الدولى المناخ المناسب للتسوية السليمة لقضية ميانمار.على الجانب الأمريكي، أفادت وزارة الخارجية الأمريكية أن وزيرها آنتوني بلينكين، أجرى أول مكالمة هاتفية مع مسئول صيني بارز.وقالت الخارجية الأمريكية في بيان، أوردته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية على موقعها الإلكتروني اليوم السبت، إن: "بلينكين شدد على استمرار الولايات المتحدة في الدفاع عن حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية في شينجيانج والتبت وهونج كونج، مع مواصلة الضغط على الصين للانضمام إلى المجتمع الدولي في إدانة الانقلاب العسكري في بورما".وأضاف البيان أن وزير الخارجية الأمريكي جدد تأكيده بأن الولايات المتحدة ستعمل مع حلفائها وشركائها للدفاع عن القيم والمصالح المشتركة من أجل محاسبة الصين وتحميلها مسؤولية محاولاتها زعزعة الاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بما في ذلك عبر مضيق تايوان، وتقويضها للنظام الدولي القائم على القواعد.وأفادت الصحيفة الأمريكية بأن أول محادثة هاتفية بين وزير خارجية الولايات المتحدة مع مسئول صيني تأتي في وقت يسوده الشكوك حول العلاقات الثنائية في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الجديدة.وأشارت إلى أن بايدن اتخذ موقفًا متشددًا تجاه الصين بشأن حملتها على حقوق الإنسان والعنف ضد الأويغور بالإضافة إلى ضغوطها الاقتصادية على الولايات المتحدة.وقال بايدن هذا الأسبوع بمقر وزارة الخارجية: "سنواجه انتهاكات الصين الاقتصادية وسنتصدى لتحركاتها العدوانية وتعديها على حقوق الإنسان والملكية الفكرية والحوكمة العالمية".ويراجع بايدن أيضًا قرار سلفه دونالد ترامب تصنيف اضطهاد الصين للأقلية المسلمة من الإيغور على أنه إبادة جماعية، لضمان اتباع الإجراءات، وليس للطعن في شدة الحملة.ومع ذلك، أعرب بايدن أيضًا عن انفتاحه على العمل مع الصين بشأن تغير المناخ.واختتمت الصحيفة الأمريكية تقريرها بالقول إن مصالح واشنطن وبكين تتقاطع في ميانمار، حيث يجري انقلاب عسكري ضد حكومة ديمقراطية وليدة، ويطالب بايدن الجيش بالتنحي، لكن الخبراء يقولون إن الرئيس الأمريكي قد يكون حذرًا من ممارسة المزيد من الضغوط خوفًا من دفع البلاد إلى أحضان الصين.