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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

يشارك في «مصر تستطيع بالصناعة».. الدكتور محمود محيي الدين (بروفايل)

السبت 06/فبراير/2021 - 09:10 ص
الدكتور محمود محيي
الدكتور محمود محيي الدين
وفاء علي
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يشارك الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، للمرة الأولى عبر تطبيق "زووم"، في فعاليات الندوة الحوارية الافتراضية الرابعة لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" (Webinar)، بعنوان "استراتيجية التمويل الصناعي"، بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام.

ويرصد " الدستور" أبرز المعلومات حول الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، خلال البروفايل التالي:

- شغل محيي الدين العديد من المناصب في الحكومة المصرية قبل انضمامه إلى صندوق النقد الدولي، المصرية، من بينها وزيرا للاستثمار من عام 2004 حتى عام 2010، كما عمل في العديد من مجالس الإدارات بما في ذلك البنك المركزي المصري وقطاع البنوك والشركات، وكان قد اختير قائدا عالميا شابا للمنتدى الاقتصادي العالمي.

‏‎ - حصل محيي الدين على الدكتوراه في الاقتصاد من الدرجة الأولى على مرتبة الشرف من جامعة القاهرة، وحصل أيضا على الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة وارويك، وماجستير في تحليل السياسات الاقتصادية والاجتماعية من جامعة يورك، فضلا عن أنه أستاذ الاقتصاد والتمويل بجامعة القاهرة وأستاذ فخري بجامعة دورهام وعضو المجلس الاستشاري لمدرسة دورهام للأعمال، كما شغل أيضًا مناصب قيادية في مراكز البحوث ومراكز الفكر الوطنية والإقليمية.
‏‎
- من أهم المناصب الدولية التي شغلها محيي الدين: المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030 (فبراير 2020 حتى توليه المنصب الجديد) - النائب الأول لرئيس البنك الدولي لأجندة التنمية لعام 2030 وعلاقات الأمم المتحدة والشراكات (نوفمبر 2015 حتى يناير 2020) - السكرتير المؤسسي والمبعوث الخاص لرئيس البنك الدولي (2014 حتى نوفمبر 2015)‪‬ - مبعوث رئيس البنك لشؤون الأهداف الألفية للتنمية وعمليات تمويلها (2013 حتى 2014)‪‬ - المدير المنتدب للبنك الدولي (أكتوبر 2010 حتى 2013).

ومن المقرر أن يدور النقاش مع الدكتور محمود محيي الدين، خلال الندوة، حول عدة محاور وهي: استراتيجية تمويل الصناعات (كبيرة ومتوسطة وصغيرة) في فترة ما بعد جائحة كورونا، ودعم السياسات الصناعية لمصر، والسياسات المالية، والتحول الرقمي، والتوجه التصديري، والأهداف المرجوة بالتوافق مع رؤية مصر 2030، وكذلك التحديات وكيفية مواجهتها.

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