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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

المونديال: بالميراس يبحث عن اللقب الخامس لأندية البرازيل

السبت 06/فبراير/2021 - 09:08 ص
تيجريس اونال
تيجريس اونال
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يشهد استاد المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة، غدا الأحد، مواجهة قوية بين فريقي بالميراس البرازيلي وتيجريس اونال المكسيكي، في إطار نصف نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم.

وتأهل بالميراس البرازيلي إلى مونديال الأندية بعد نجاحه في الفوز بكأس "الليبرتادوريس" على حساب مواطنه سانتوس بهدف دون رد، ليشارك في البطولة العالمية في الدور نصف النهائي بصفته بطل قارة أمريكا الجنوبية، في حين تأهل فريق تيجريس الى المونديال بعد تتويجه بلقب دوري أبطال الكونكاكاف بعد فوزه على فريق لوس انجلوس اف سي بهدفين مقابل هدف،ليتأهل الفريق المكسيكى للمونديال بصفته بطل قارة أمريكا الشمالية.

ونجح فريق تيجيرس في التأهل إلى الدور النصف النهائي للبطولة بعد فوزه على فريق اولسان هيواندي الكوري الجنوبي بهدفين مقابل هدف، ليضرب موعدا ناريا مع فريق بالميراس الطامح في عبور عقبة الفريق المكسيكى والتأهل للنهائي والتتويج بالبطولة خاصة وأن اندية امريكا الجنوبية والبرازيل بصفة خاصة لديها باع كبير في مونديال الأندية.

ويرغب فريق بالميراس إلى إعادة لقب مونديال الأندية الغائب عن الفرق البرازيلية منذ بطولة عام 2012 عندما فاز فريق كورينثيانز باللقب على حساب تشيلسي الانجليزي بالتغلب عليه بهدف دون رد، وتملك البرازيل سجلا حافلا في مونديال الأندية،برصيد 4 ألقاب، كثاني أكثر دولة فوزا بالبطولة، خلف إسبانيا التي توج قطباها، ريال مدريد وبرشلونة، مجتمعين بـ7 ألقاب.

وتوجت أندية البرازيل بالبطولة عام 2000 عندما فاز فريق كورينثيانز على مواطنه فاسكو دي جاما بهدف نظيف،وفي بطولة عام 2005 حقق فريق ساوباولو البطولة بالتغلب على ليفربول الانجليزي بهدف دون رد،وفي النسخة التالية عام 2006 أضاف فريق انترناسيونال البطولة الثالثة للسامبا بالفوز على فريق برشلونة الإسباني بهدف دون رد،وكانت آخر ألقاب البرازيل في 2012 لصالح فريق كورينثيانز والذي يمتلك لقبين لمونديال الأندية.

واحتلت أندية البرازيل الوصافة في 4 نسخ، والبداية كانت عام 2000، حين خسر فاسكو دي جاما النهائي ضد كورينثيانز، وفي بطولة 2011 خسر سانتوس اللقب أمام برشلونة برباعية نظيفة،وخسر فريق جريميو اللقب في عام 2017 من العملاق ريال مدريد بالهزيمة بهدف نظيف، وفي النسخة الماضية عام 2019 خسر فلامنجو اللقب أمام ليفربول، حيث فاز النادي الإنجليزي بهدف نظيف.

وفي البطولة الحالية، يسعى فريق بالميراس إلى عبور عقبة تيجيرس المكسيكى الى النهائي والظفر باللقب الخامس لأندية البرازيل والاول في تاريخ النادي صاحب الباع الكبير في البرازيل وقارة أمريكا الجنوبية.

ويعول أبيل فيريرا المدير الفني لبالميراس على المعنويات المرتفعة لفريقه خاصة بعد التتويج بكأس الليبرتادوريس منذ اسبوع على حساب سانتوس وهي البطولة الثانية في تاريخ بالميراس،كما يعول المدرب على عدد من نجومه لعبور تيجيريس المكسيكي وعلى رأسهم اللاعب رونيلسون باربوسا الشهير برروني، والذي نجح في تسجيل 5 أهداف في كأس ليبرتادوريس، وصنع 8 أهداف، منها هدف التتويج بالبطولة.

في المقابل، لن تكون مهمة فريق تيجيرس المكسيكي سهلة أمام بالميراس، ولكنه لديه طموح كبير في منح نفسه وأندية المكسيك التأهل الأول لنهائي المونديال، فلم يسبق لاي ناد مكسيكي او من أمريكا الشمالية التأهل للنهائي،واكتفت الأندية المكسيكية بتحقيق المركز الثالث أربع مرات أعوام 2000 لفريق نيكاكسا وعام 2012 لفريق مونتيري وعام 2017 لفريق باتشوكا وفِي النسخة الماضية حقق فريق مونتيري المركز الثالث للمرة الرابعة.

ويعول ريكاردو فيريتي مدرب تيجيرس علي مهاجمه الفرنسي المخضرم أندريه جينياك والذي نجح في تسجيل هدفي تيجيرس أمام اولسان هيواندي، كما سجل نجم مارسيليا الفرنسي السابق 6 أهداف لفريق تيجيرس توج بها هداف دوري أبطال الكونكاكاف.

ويسبق لقاء بالميراس وتيجيرس اونال، مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس بين فريقي الدحيل القطري واولسان هيواندي الكوري، وهي مواجهة أسيوية قوية،حيث يرغب كلا الفريقين في ترك بصمة بالمونديال وتحقيق الانتصار الأول في ظل مشاركتهما الأولى في المحفل الدولي.

وخسر الدحيل في المباراة الأولى أمام الأهلي المصري بهدف لحسين الشحات، في حين خسر اولسان من تيجريس بهدفين مقابل هدف.

وشارك الدحيل في كأس العالم للأندية بصفته بطل الدوري للدولة المضيفة للبطولة، فيما شارك الفريق الكوري الجنوبي بصفته بطل دوري أبطال آسيا.

ويقام بعد غد الاثنين مواجهة نارية في نصف النهائي الثاني بين الأهلي المصري بطل أفريقيا وبايرن ميونخ الألماني بطل أوروبا.

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