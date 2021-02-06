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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«استراتيجية التمويل».. عنوان الندوة الرابعة لـ«مصر تستطيع بالصناعة» اليوم

السبت 06/فبراير/2021 - 09:02 ص
مصر تستطيع بالصناعة
مصر تستطيع بالصناعة
وفاء علي
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تنطلق اليوم، السبت، فعاليات الندوة الحوارية الافتراضية الرابعة لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" (Webinar) بعنوان "استراتيجية التمويل الصناعي"، بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وكذلك بمشاركة الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، للمرة الأولى عبر تطبيق "زووم".

يشارك أيضًا عدد من الخبراء والمتخصصين المصريين حول العالم وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية وهم "محمد سالم" خبير عمليات إعادة هيكلة الشركات والاستحواذ والاكتتابات العامة، "منى عازر" خبيرة الاتصالات والأمن السيبراني، "شريف وهبة" الخبير المصرفي الدولي المتخصص في إدارة علاقات المستثمرين الخارجية، "لورا عثمان" خبيرة الاستثمار وإدارة استراتيجيات الصناديق المالية، "حنان سالم" الرئيس المشارك العالمي للاستشارات السيادية وخبيرة استشارات الديون والتصنيف الائتماني، "آش روفائيل" خبير الذكاء الاصطناعي، كما يدير الندوة الإعلامي رامي رضوان.

ومن المقرر أن يدور النقاش مع الدكتور محمود محيي الدين، خلال الندوة، حول عدة محاور وهي: استراتيجية تمويل الصناعات (كبيرة ومتوسطة وصغيرة) في فترة ما بعد جائحة كورونا، ودعم السياسات الصناعية لمصر، والسياسات المالية، والتحول الرقمي، والتوجه التصديري، والأهداف المرجوة بالتوافق مع رؤية مصر 2030، وكذلك التحديات وكيفية مواجهتها.

وقد سبق أن عقدت وزارة الهجرة ثلاث ندوات حوارية افتراضية في إطار إطلاق مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، حيث عقدت الندوة الأولى في أواخر نوفمبر الماضي تحت عنوان "توطين الصناعة ودعم الاستثمار الصناعي في مصر" وكانت لأول مرة بمشاركة خبيرة الاقتصاد المصرية العالمية البارونة د. نعمت شفيق، ثم عقدت الندوة الثانية أوائل ديسمبر الماضي تحت عنوان "مستقبل صناعة الغزل والنسيج في مصر" بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين المصريين بالولايات المتحدة الأمريكية، تلتها الندوة الثالثة أواخر ديسمبر الماضي تحت عنوان "توطين صناعة السيارات في مصر" بمشاركة عدد من المصريين المتخصصين في مجال صناعة السيارات حول العالم، كما عقدت الوزارة ورشتين عمل لشباب الدارسين بالخارج في إطار ربطهم بالعلماء والخبراء.

وتأتي هذه الندوات الافتراضية تماشيا مع إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار الخطوات التنفيذية لإطلاق مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" الذي يعد النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع.

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