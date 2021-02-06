نيويورك ونيوجيرسي يوجهان نداء مشتركا للحصول على إغاثة اتحادية من كورونا

اتحد حاكما ولاية نيويورك أندرو كومو، ونيوجيرسي فيل مورفي، اليوم السبت، في محاولة لضمان حصول ولايتيهما على مبلغ "عادل" من الأموال الاتحادية المخصصة للإغاثة من فيروس كورونا (كوفيد19-).وطالب الحاكمان بأن تحصل الولايتان على مساعدة تتناسب مع الثمن الذي دفعتاه أثناء الوباء.وقال كومو خلال مؤتمر صحفي عن بعد في مبنى الكابيتول: "عندما يضرب إعصار ولاية ما، فإن الولاية تحصل على مساعدات إغاثة.. لا تحصل كل ولاية على الإغاثة، الأماكن التي دفعت أعلى ثمن لحالة الطوارئ".وأضاف "ولايتنا ومنطقتنا دفعتا الثمن الأعلى لحال الطوارئ ".وتعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالعمل مع الكونجرس لتمرير قانون إغاثة من فيروس كورونا بقيمة 9ر1 تريليون دولار يتضمن 350 مليار دولار كإغاثة لحكومات الولايات والحكومات المحلية.