«تكنولوجيا معالجة المياه» في دورة بـ«شرب الفيوم»

قامت الإدارة العامة للتدريب بقطاع الموارد البشرية، بناءً على توجيهات اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، بتنفيذ دورة تدريبية بعنوان تكنولوجيا معالجة المياه، بمركز تدريب العزب.أكد اللواء مهاب الأمير رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة، أن خطة التدريب يتم تنفيذها فى مواعيدها المحددة والمخططة سلفًا وذلك عن طريق التدريب عن بعد أون لاين، تطبيقا لكافة الإجراءات الاحترازية التى أقرتها وزارة الصحة المصرية وأقرتها الشركة القابضة وتنفذها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم.من جانبه قال الدكتور محمود الغندقلى مدير عام الإدارة العامة للتدريب، إن الدورة التدريبية تتم ضمن الخطة الاقليمية وتحت إشراف الشركة القابضة وبمشاركة العديد من الشركات التابعة لمدة خمسة أيام متواصلة وحاضر فيها الدكتور خالد عرفة مدير عام بقطاع المعامل، وتم فى هذه الدورة التدريبية شرح وتوضيح التقنيات المختلفة لمعالجة المياه.