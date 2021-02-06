الأمم المتحدة ترحب خطة أمريكا لإلغاء إدراج الحوثيين في القائمة السوداء

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الأمم المتحدة، رحبت اليوم السبت، بخطة واشنطن لإلغاء تصنيف الولايات المتحدة جماعة الحوثي اليمنية على أنها منظمة إرهابية.وأضاف "أنها ستوفر إغاثة ضخمة لملايين اليمنيين الذين يعتمدون على المساعدات الإنسانية والواردات التجارية لتلبية احتياجاتهم الأساسية من أجل البقاء".وفقا لما أعلنته وكالة رويترز البريطانية.