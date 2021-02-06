مقتل وإصابة 3 من الشرطة العراقية في هجوم مسلح بكركوك

أفاد مصدر أمني عراقي، بمقتل وإصابة ثلاثة عناصر من الشرطة الاتحادية بهجوم مسلح في داقوق بمحافظة كركوك.وقال المصدر لقناة (السومرية نيوز)، "إن هجوما مسلحا استهدف قبل قليل نقطة تفتيش للشرطة الاتحادية في داقوق اندلعت بعدها اشتباكات"، مضيفا أن الهجوم أسفر عن مقتل شرطي واصابة اثنين اخرين.