11.7 ألف إصابة و95 بكورونا في الهند

سجلت الهند 11 ألفا و713 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 10 ملايين و814 ألفا و304 أشخاص.وذكرت وزارة الصحة الهندية - وفق ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية اليوم السبت - أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 95 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 154 ألفا و918 شخصا.ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في الهند حاليا 148 ألفا و590 حالة.