«سيناء الآن» و«حكاية لبنان» أبرز مقالات كبار كتاب الصحف المصرية

تناول كبار كتاب الصحف المصرية في مقالاتهم، صباح اليوم السبت، عددا من الموضوعات أهمها نتائج نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي وزياراته وافتتاحه المشروعات القومية العملاقة.فمن جهته، قال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر إن سيناء الآن ليست سـيناء التي كـانـت مـنـذ سـنـوات، وتـنعـم سائر مناطقها بمشروعات كبرى ومناطق حضارية.. ليست سيناء التى كانت تحت سيطرة الإرهابيين، مشيرا إلى أن سـيـنـاء تحولت مــن الـشـر إلــى الخــيــر، وامــتــدت إلـيـهـا يــد الـبـنـاء والتعمير، لتحل محل كهوف الظلام، حيث كـان مخطط لسيناء أن تكون بـؤرة الشر والأشرار، لكننا رأيناها أرض الخير والحياة.وأضاف جبر- في مقاله بصحيفة (أخبار اليوم) بعنوان (سيناء الآن)- أن فـى الحروب تـنـتـحـر الـضمائـر وتسـتيقـظ الوحوش، ولم يكتف الأشرار بإيقاظ ذئاب الإرهاب فى الدول المستهدفة، فأرادوا اختراقها بأسلحة ناعمة أشد فتكا وأشبه بالمخدرات، وكان شعارهم "اكذب ثم اكذب ثم اكذب فقد يصدقوك".وأشار إلى أن أسهل طريقة لقتل الشعوب هـى الشعوب نفسها، فعندما يكون الأشــرار بعضا مـن نفس أبـنـاء الشعب، يسهل اختراقها وتسليحها بأدوات تخريب، أشـد مفعولا مـن الـطـائـرات والـدبـابـات والـسـيـارات المفخخة، مؤكدا أن إذا أردت قتل شعب سلح بعضه بالأكاذيب والشائعات، ومهد الطرق إلى الاحتجاج والغضب والتمرد، فيتحول الناس إلى العصيان وتتوقف عجلات الإنتاج، ولا يعملون ولا يتركون غيرهم يعمل، فينهار الاقتصاد وتسوء الأحوال المعيشية.وتابع: "نحتاج إلـى إعـادة ترسيم المثل والأخلاق والضمير، وتدشين قيم المنافسة الشريفة، وإشاعة روح العدل والطمأنينة".وأكد أن مصر تمضى بسرعة لبناء دولـة متعافية اقتصاديا، لتوفير جودة لقمة العيش، واجتماعيا، بالقدرة على إشاعة روح الطمأنينة في القلوب والأمان فى النفوس، حتى نستطيع التخلص تدريجيا من الميراث النفسى السيئ، والمتراكم عبر سنوات طوال.بدوره، قال الكاتب الصحفي عبد الرازق توفيق رئيس تحرير صحيفة الجمهورية إن المتابع الجيد والقارئ الواعى لأنشطة الرئيس عبدالفتاح السيسى وتحركاته وزيـاراتـه ولقاءاته وافتتاحاته مشروعات قومية عملاقة يخرج بحالة من الفهم والقراءة لرؤية الرئيس السيسي، فهناك 3 رسائل مهمة أو نتائج واضحة للقراءة المتأنية للنشاط الرئاسى.وأضاف توفيق- في مقاله بصحيفة (الجمهورية) بعنوان (من آن لآخر) أن أول الرسائل هي التقدم وبناء الدولة الحديثة وتشمل إصدار الـتـوجـيـهـات والتكليفات للحكومة لتنفيذ رؤيته ومتابعتها على الأرض خلال جولات تفقدية أو لقاءات برئيس الوزراء والوزراء والمسؤولن المعنيين بتنفيذ هذه المشروعات، والتي تنتشر فـي كافـة ربوع البلاد، وفــى جميع المجالات والقطاعات على أساس أن تكون بأعلى المعايير والمواصفات وفي توقيتاتها المحددة.وأشار إلى أن ثاني الرسائل أن فى ظل زخم الاهتمام غير المسبوق من قبل الـرئـيـس السيسى بالمـشـروع الوطني لبناء مصر الحديثة لا ينسى الـرئـيـس المتابعة والاطمئنان على جاهزية وكفاءة واستعداد القوات المسلحة الباسلة؛ لبناء القوة والقدرة العسكرية فى ظل وجود مصر فى منطقة شديدة الاضطراب تشهد أطماعا وصراعات ونزاعات وأوهاما وسياسات تنحرف عن الشرعية والقوانين الدولية.وتابع إن حرص الرئيس السيسى على الاطمئنان على جاهـزية وكفاءة واستعداد الجيش المصري العظيم لا يقتصر على زيارات الكلية الحربية، بـل متابعة على مدار الساعة والاطمئنان على كفاءة الجيل الجديد من حماة جاهزية قواتنا المسلحة، وتوفير احتياجاتها بما يمكنها من أداء مهمتها المقدسة فى حماية الوطن.ولفت إلى أن ثالث الرسائل أن الرئيس السيسى أيضا يتحرك على المستويين الإقليمي والدولي لترتبط مصر بعلاقات دولية راسخة أساسها الاحترام المتبادل والندية والمصالح المشتركة، لذلك استعادت مصر دورها التاريخى وثقلها الإقليمي والدولي وريادتها على المستوين العربى والأفـريـقـي، فالرئيس السيسى لا يتوقف عن لقاء كبار زعماء العالم، ورؤساء الدول وكبار المسئولين الدوليين والمشاركة فى كافة المحافل الدولية للدفاع عن قضايا أمتنا العربية وقارتنا الأفريقية.من جهته، قال الكاتب الصحفي مرسى عطا الله إن الاهتمام المصرى بالشأن اللبناني يمثل إسهاما فى الجهود الدولية والعربية لمساعدة لبنان على تجاوز أزماته المتلاحقة والمتراكمة منذ سنوات، ولكن الأهم من ذلك كله أنه يمثل إعلانا صريحا وواضحا بعودة الدور المصرى إلى مكانه الطبيعى، والذى كان اللبنانيون يتطلعون إليه منذ سنوات مستعيدين من ذاكرتهم الوطنية مواقف لا تنسى لمصر فى السنوات الخوالى دعما لحكومة وشعب لبنان بمختلف طوائفه ومذاهبه وانتماءاته الواسعة.وأضاف عطا الله- في مقاله بصحيفة (الأهرام)، بعنوان (حكاية لبنان)- إن عودة العافية للدور السياسى والدبلوماسى المصرى على امتداد الساحة اللبنانية يلقى قبولا غير مسبوق فى مختلف الدوائر اللبنانية، التى تستند إلى قواعد جماهيرية واعية تحلم بأن يكون لمصر دور فاعل يقلل من حدة الاستقطاب الذى مزق لبنان فى العقود الأخيرة، وتحديدا منذ أن اندلعت الحرب الأهلية البغيضة، والتى مازالت تداعياتها السلبية تتوالى على شكل حكايات وروايات مأساوية لشعب كان يعد من أغنى شعوب المنطقة، ثم استيقظ من كابوس الفتنة ليجد أن رغيف العيش بات مشكلة يومية.وأشار إلى أن تداعيات الأحداث الأخيرة فى طرابلس وما صاحبها من أعمال عنف كانت من بين العوامل التى دفعت مصر إلى تكثيف اتصالاتها، والمجاهرة بقوة دعمها للبنان فى مواجهة أى محاولات لزعزعة أمنه واستقراره لخدمة أجندات دولية وأخرى إقليمية لم يعد بمقدور لبنان أن يتحمل مجددا كلفتها الباهظة، لأن مصر ترى أن المأزق جد خطير ولابد من إطفاء النيران قبل اشتعالها.وأوضح أن العلاقة التاريخية بين لبنان ومصر أكبر من أن يزايد عليها أحد والتاريخ خير شاهد على الأحلام المشتركة للشعبين فى القيام بدور رائد فى المنطقة سعيا إلى التطور والانفتاح، انطلاقا من شعور البلدين بالمسئولية فى حمل رسالة خلاقة للتنوير والحداثة منذ قرن مضى أو يزيد.