افتتاحيات الصحف تركز على جهود مصر لحفظ الأمن العربي والوقاية من كورونا

ركزت صحف القاهرة، الصادرة صباح اليوم السبت، في افتتاحياتها على عدد من الموضوعات المهمة منها الجهود المصرية المبذولة للحفاظ على الأمن القومي العربي.وقالت صحيفة (الجمهورية) إن الـجهـود المصـرية لا تتوقف مــن أجل الحفاظ على الأمـن القومي العربي واستعادة الاستقرار وصون وحدة وسلامة الأراضى العربية، فالأمن القومي العربي كل لا يتجزأ، وما تمر به المنطقة من تحديات وتهديدات ومخاطر وأطماع ومخططات ومؤامرات وعمليات إرهابية مدعومة وممولة من أعـداء الحياة وقوى الشر الكامنة فى دول معادية.وأضافت الصحيفة- في افتتاحية بعنوان (الأمن القومي العربي)- أن كل هذا يجعل الأمــة العربية في أشد الحاجة إلى التكاتف والتعاون والتضامن والعمل المـشـتـرك والتنسيق الـكـامـل؛ لمواجهة التحديات وإدراك أن الجميع فى سفينة واحـدة، وأن ما يهدد هذا هو قمة الخطر على ذاك وما تتعرض له أى دولة قطعًا يمتد أثـره مباشرة إلى الـدول الأخـرى.وأشارت إلى أن الجسد العربى واحـــد، والمصير واحد ووحدة الصف والتضامن هو الدرع الواقية من مؤامرات الأشرار، في هذا الإطار يأتي "المنتدى العربى الاستخباري" الذي يعد نموذجًا للعمل العربى المشترك للتصدي لكل محاولات أعداء الأمة ومواجهة التحديات والمؤامرات التى تهدف إلى النيل من الــدول العربية وزعزعة الاستقرار وضرب وحدة النسيج العربي.أما صحيفة (الأهرام) فقالت- في افتتاحيتها تحت عنوان (تصرف وكأنك مصاب)- إن جائحة كورونا المتفشية فى العالم كله الآن أجبرت كل دول الدنيا على إعادة ترتيب الأولويات، بحيث أن قطاع الرعاية الصحية بات صاحب الأولوية القصوى، ولسنا نحن هنا فى مصر، استثناء عن الآخرين، وبطبيعة الحال فإن إعادة ترتيب الاهتمامات تستلزم إعادة النظر فى كثير من الأفكار وليس فى الإجراءات فقط.وأضافت الصحيفة أن أهم فكرة يجب التركيز عليها هذه الأيام أن دور الدولة فى تقديم الرعاية الصحية تضاعف وازداد، لكن إلى جانب ذلك فهناك حقيقية أهم فرضت نفسها، وهى أن المواطن هو الآخر ازداد دوره وتضاعفت مسئوليته أكثر من الماضى ألف مرة.وأشارت إلى أن علينا جميعًا أن نهمس لأنفسنا كلما صحونا من النوم بأن الفيروس يحيط بنا من كل مكان، ولم يعد خافيًا على أحد أن الحكومة تبذل كل ما باستطاعتها فى حدود إمكاناتها، وبالتالى فقد وجب علينا نحن أيضًا، كمواطنين متمتعين بالوعى، مساعدة أنفسنا.وأوضحت أن النصيحة الأهم هى ما تضمنه شعار مكتوب بمدخل أحد المستشفيات البريطانية ويقول: "تصرف دائما وكأنك مصاب" هذا الشعار بقدر ما يعبر بواقعية عما ينبغى علينا اتباعه من أقصى إجراءات الحماية لأنفسنا ولمن هم حولنا من الأهل والأبناء.ولفتت الصحيفة إلى أنه ليس هناك ضرر من إعادة تكرار الثلاثية المقدسة للوقاية، فلعل الغافل ينتبه، تلك الثلاثية هى ارتداء الكمامة دائما، وغسل الأيدى بالصابون بمنتهى العناية، ثم التزام التباعد الاجتماعى فى الأماكن التى بها ازدحام. هل هناك مشكلة فى تطبيق هذه الإجراءات البسيطة؟.وأضافت إن وخزات الألم القاسية جراء الإصابة بالمرض لا يمكن شرحها بكلمات عفانا الله جميعًا، فلماذا ننتظر وقوع البلاء بينما يمكننا، بإذن الله، اجتنابه؟ إن اعتقادك بأنك، لا سمح الله، معرض للإصابة فى أى لحظة سوف يعفيك من آلام لا داعى لها.. فلماذا التكاسل؟!.