حبس سائق «توك توك» قتل زميله في مشاجرة بسبب تحميل الركاب بالإسكندرية

قررت نيابة المنتزه ثان بالإسكندرية، حبس سائق توك توك 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بقتل زميله بسبب خلاف على أولوية تحميل الركاب، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة، والتحفظ على كاميرات المراقبة لفحصها.تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا، من مأمور بدائرة قسم شرطة المنتزه ثان، يفيد بنشوب مشاجرة بين سائقي توك توك بسبب أولوية تحميل الركاب مما أدى إلى مصرع سائق توك توك طعنا بمفك.وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب مشاجرة بشارع 45 بمنطقة العصافرة، أمام قهوة قصر الشوق، بين سائقي توك توك بسبب أولوية تحميل الركاب.كشفت التحريات قيام المتهم سائق التوك توك بالمشاجرة مع زميله سائق توك توك، 50 سنة، على إنزال ركاب التوك توك، وقام المتهم بإحضار "مفك" وتعدي بالضرب على المجني عليه وضربه في رقبته، وعلى أثرها لقي مصرعه.تم الإمساك بالمتهم وتسليمه إلى قوات الأمن الخاصة بكنيسة القديسين مكسيموس ودوماديوس، ونقل الجثة إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة، تحت تصرف النيابة.