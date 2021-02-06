فريدوم هاوس: تركيا تمارس قمعا عابرا للحدود مع معارضى النظام

قال "نيت شنكان" مدير الأبحاث الخاصة في مؤسسة فريدوم هاوس، ومقرها واشنطن، إن تركيا تستهدف المنشقين من خلال القمع العابر للحدود، وفقا لما نقله موقع أحوال تركية.وقال شنكان لموقع أحوال تركية عقب اصدار فريدم هاوس تقرير بعنوان "تركيا: دراسة حالة للقمع العابر للحدود الوطنية" إن الحكومة التركية أدخلت أنماطًا جديدة مختلفة لاضطهاد الأقليات، حيث أصبح هناك قيود متزايدة على التنقل وكثرة الاعتقالات وعمليات التسليم غير القانونية.وأضاف شنكان: "تركيا لديها تاريخ من الاستهداف الخفي للمنشقين في الخارج، ولكنها الآن تنفذ علانية حملة ممنهجة ضد أعدائها المفترضين، مع تمجيد هذه الأنشطة في التصريحات العلنية لكبار المسؤولين".وفي أماكن مثل البلقان، حيث تتمتع تركيا بنفوذ سياسي، غالبًا ما تتلقى السلطات المحلية مزايا لتسليم أعضاء مزعومين في حركة جولن، التي تلقى الحكومة التركية اللوم عليها في انقلاب 2016، ولكن في أماكن أخرى، استخدمت السلطات التركية منظمات تعمل بالوكالة لتحقيق أهدافها، في ألمانيا، ورد أن عصابة "عثمانيين جرمانيا" هددت النشطاء الأكراد المحليين، بينما اتهم الاتحاد التركي الإسلامي للشؤون الدينية (DİTİB)، وهو مؤسسة دينية مرتبطة بالحكومة التركية، من قبل المسؤولين الألمان بمراقبة منتقدي أنقرة المزعومين.وقال شنكان إن تركيا سعت أيضًا إلى إلغاء جوازات سفر مواطنيها في الخارج، مما يزيد من صعوبة سفرهم، ويسهل عليهم استهدافهم للتسليم، وأضاف: "الأشخاص الذين يعبرون تركيا للوصول إلى بلدان أخرى معرضون أيضًا لسوء المعاملة، مما يجعلها مكانًا غير آمن للاجئين".وتابع شينكان: "لمواجهة القمع التركي العابر للحدود، يتعين على المجتمع الدولي بذل المزيد من الجهد لمحاسبة أنقرة عندما تنطوي أفعالها على انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".