تعرف على عقوبة ارتكاب جريمة الفتاح أو الإصابة الخطأ أثناء القيادة

تناقش الجلسة العامة بمجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل، مشروع قانون المرور الجديد، وذلك بعد موافقة لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب للمشروع.ويعاقب مشروع قانون المرور الجديد قائد المركبة المرتكب لجريمة القتل أوالإصابة الخطأ أثناء القيادة، ويجوز للنيابة المختصة أن تأمر بتعليق سريان رخصة القيادة المنصرفة إليه لمدة لا تجاوز 30 يومًا ولها إذا رأت مد تعليقها أن تعرض الأمر على القاضى الجزئى للنظر للمدة التى يحددها، كما نص القانون على أنه فى حال تكرار ارتكاب ذات الجريمة المرورية خلال سنة من ارتكاب الأولى تضاعف العقوبة.ونصت المادة 76 مكرر: يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 4 آلاف ولا تزيد عن 8 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها، فإذا نجم عن السير المعاكس أو مخالفة إشارات المرور الخاصة بتنظيم السير حدوث إصابة أو وفاة للغير تضاعف الغرامة المالية.وذلك مع إلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضى بها.