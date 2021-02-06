4 حالات بموجبها يتم سحب رخصة القيادة وفقا للقانون الجديد

تناقش الجلسة العامة بمجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل، مشروع قانون المرور الجديد، وذلك بعد موافقة لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب للمشروع.وحدد مشروع القانون عدد من الحالات التي يكون بموجبها سحب الرخصة والتي جاءت على النحو التالي:-1. مخالفة خط سير المركبات الأجرة المحدد بقرار من المحافظ المختص.2. مخالفة سير مركبات الأجرة خارج المحافظة المرخصة بها بدون تصريح من إدارة المرور المختصة.3. وجود خلل بالعداد، ولا يجوز إعادة تسيير المركبة إلا بعد تمام إصلاح العداد أو استبدال غيره.4. عدم توافر شروط الأمن والمتانة، ويجوز منح المركبة ترخيصا مؤقتا بالسير لمدة لا تزيد على سبعة أيام لاستيفاء شروط الأمن والمتانة.