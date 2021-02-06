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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

13 غرامة يفرضها مشروع قانون المرور الجديد على المخالفين

السبت 06/فبراير/2021 - 07:37 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
عائشة حسن
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تناقش الجلسة العامة بمجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل، مشروع قانون المرور الجديد، وذلك بعد موافقة لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب للمشروع.

وحدد مشروع القانون عدد من الغرامات بشأن بعض المخالفات وذلك على النحو التالي:

1- غرامة 2000 جنيه في مخالفة تركيب زجاج فاميه ومخالفة الإضرار البيئي ومخالفة ترك السيارة صف ثانٍ في الأماكن المسموح بالانتظار بها.

2- غرامة من 1000 جنيه لـ3000 جنيه لاستخراج رخصة قيادة بدلا من الملغاة.

3- غرامة من 1500 جنيه لـ3000 جنيه حال استعمال أجهزة تؤثر على عمل الرادار.

4- غرامة 5000 جنيه بدلا من 1000 جنيه لمخالفة سير عكس الاتجاه.

5- عقوبة تجاوز السرعة المقررة على الطرق وعدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور والسير بدون فرامل تبدأ من 300 جنيه إلى 1500.

6- غرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه لعدم اتباع تعليمات رجال المرور.

7- غرامة من 200 جنيه إلى 2000 جنيه إذا تم ترك مركبة ونجم عنها توقف حركة المرور.

8- غرامة 300 جنيه لعدم وجود طفاية حريق في السيارة.

9- غرامة قدرها 100 جنيه لعدم الاهتمام بالمصابين على الطريق.

10- غرامة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه عقوبة عدم الإرشاد عن قائد المركبة في وقت معين.

11- كما وضع قانون المرور الجديد، مجموعة من الغرامات المالية الجديدة، على مخالفات المرور، تبدأ من 300 جنيه وتصل لـ3000 جنيه.

12- عقوبة الاعتداء على رجال المرور أو ارتكاب فعل فاضح ومخل بالآداب غرامة من 300 جنيه إلى 1500 جنيه.

13- حدد القانون غرامة تتراوح بين 500 جنيه إلى 1500 جنيه حال انبعاث رائحة كريهة من المركبة ونفس الغرامة حال التسبب في تعطيل حركة المرور.​

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