حبس عاطل سرق سيارة شركة الكهرباء بالإسكندرية

قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد بسرقة سيارة تابعة لشركة توزيع الكهرباء واخفائها بعد نقلها بمحافظة الدقهلية تمهيدا لتقطيعها وبيعها خردة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.تلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة برج العرب، يفيد بورود بلاغا من موظف بشركة كهرباء الإسكندرية، بسرقة سيارة بعدما ركنها أمام مقر الشركة، ولم يتهم أحد بارتكاب الحادث.تم تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء محمد عبد الوهاب، مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد محمد الجمسي، رئيس المباحث، لضبط المتهمين.وتوصلت جهود فريق البحث تحت إشراف العميد رمضان عبد الرحمن، وكيل قسم المباحث الجنائية لأقسام ثان العامرية وبرج العرب، من خلال فحص كاميرات المراقبة بدءا من برج العرب وحتى الموقف الجديد بالقباري، من تحديد هوية المتهم، ويدعى محمد.ص، مقيم مينا البصل، عاطل، له معلومات جنائية.وعقب تقنين الإجراءات، ألقي القبض على المتهم، وأقر في التحقيقات بارتكابه الواقعة، وأرشد عن السيارة المسروقة بمنطقة المنزلة بمحافظة الدقهلية، مشيرا إلى أنه كان يعتزم تقطيعها وبيعها كقطع غيار وخردة، تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة برج العرب، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق.