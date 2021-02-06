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السبت 06 فبراير 2021 الموافق 24 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

انقطاع الإنترنت فى جميع أنحاء ميانمار

السبت 06/فبراير/2021 - 07:01 ص
انقطاع الإنترنت
انقطاع الإنترنت
أمينة ذكى
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أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم السبت- في خبر عاجل ورد إليها- بانقطاع الإنترنت في جميع أنحاء ميانمار.

يأتي هذا فيما أعرب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة «عن القلق البالغ تجاه إعلان الجيش حالة الطوارئ في ميانمار»، وطالب بالإفراج الفوري عن زعيمة ميانمار أونج سان سوتشي وآخرين احتجزوا بعد الانقلاب.

وحسبما أفادت وكالة أنباء «فرانس برس»، قالت الدول الأعضاء بالمجلس، في بيان وافقت عليه بالإجماع: «أكد أعضاء مجلس الأمن على ضرورة مواصلة دعم التحول الديمقراطي في ميانمار».

واستولى الجيش في ميانمار على السلطة، يوم الإثنين، فيما احتجزت أون سان سو تشي في العاصمة نايبيداو مع الرئيس المخلوع وين مينت، وأعضاء آخرين في الحكومة.

وبعد توليه السلطة، أعلن الجيش حالة الطوارئ، وسلم السيطرة على البلاد إلى القائد العام للقوات المسلحة مين أونج هلاينج، الذي أعلن أعضاء حكومته الجدد في وقت متأخر من يوم الإثنين، ووعد بإجراء انتخابات في غضون عام.

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