رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 06 فبراير 2021 الموافق 24 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الشرطة التركية تستهدف أسرة فتى قُتل خلال احتجاجات جيزى

السبت 06/فبراير/2021 - 06:55 ص
الشرطة التركية
الشرطة التركية
أمينة ذكى
طباعة
اعتقلت الشرطة التركية أوزجي إلفان، شقيقة المراهق ضحية وحشية الشرطة "بيركين إلفان" والذي شارك في احتجاجات جيزي 2013، حيث توفي "بيركين إلفان" في مارس 2014 بعد أكثر من 200 يوم في غيبوبة، واستسلم لإصابات أصيب بها عندما أطلقت الشرطة عبوة غاز مسيل للدموع على رأسه عندما غادر الشاب البالغ من العمر 14 عامًا منزله في حي أوكميداني للطبقة العاملة في اسطنبول صباح أحد الأيام لشراء الخبز..

أما أوزجي فقد تم اعتقالها لمشاركتها في مظاهرة في كاديكوي بإسطنبول يوم الخميس، حسبما أفاد موقع ديكن الإخباري.

واعتقلت أوزجي إلفان خلال مشاركتها في مظاهرة قامت بها مجموعة يسارية تسمى "قوات النضال المتحدة " والتي جرت لإظهار الدعم لطلاب جامعة بوغازيجي الذين كانوا يحتجون على تعيين حزب حاكم موالٍ لـ جامعتهم المرموقة منذ يناير.

فيما تم احتجاز أكثر من 60 شخصًا لدى الشرطة في تدخل الشرطة في المظاهرات في كاديكوي يوم الخميس، ومع ذلك، قالت محامية إلفان دنيز أوزن إنها لم تكن جزءًا من الاحتجاجات.

كانت إلفان تسير في جزء منفصل عن المظاهرة، عندما أوقفها ضباط الشرطة وجعلوها تمشي أكثر من 10 دقائق إلى حيث كانت تجري المظاهرات بالفعل، كما قال محامية ديكن، فيما تم نقلها لاحقًا إلى مقر الشرطة في الجزء الأوروبي من إسطنبول، وبقيت هناك مع معتقلين آخرين.

وعن شقيقها"بيركن" فإنه عندما تم إطلاق النار عليه في 16 يونيو 2013، اندلعت اشتباكات في أوكميداني بين الشرطة والمتظاهرين اليساريين الذين أيدوا احتجاجات حديقة جيزي،وأصبح الصبي رمزًا للاحتجاجات، وحضر مئات الآلاف جنازته وفي يوم الجنازة، وصفه رئيس الوزراء آنذاك، رجب طيب أردوغان، بأنه إرهابي ودعا الحشود إلى صيحات الاستهجان ضد والديه.

موضوعات متعلقة

«محدش فيهم خان».. اعترافات أحمد آدم عن «هنيدى» وعلاء ولى الدين

محمد الباز يكشف: هل تنبأ عزت العلايلي بوفاته في فيلم «السقا مات»؟

تفاصيل جديدة حول تمثال شبيه أبوالهول.. يحمل ألقابًا ملكية وأسرارًا للفراعنة

«الوزير يحقق».. تصوير إعلانات «خادشة للحياء» باستديوهات «مصر الزراعية» (صور)

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع توريد وتركيب مشروع محطة صرف طبل

image description

شهد.. طالبة الثانوية تُبدع فى الخِدع السينمائية (صور)

image description

افتتاح مسجد الإمام مالك بدمياط

image description

فض 3 أفراح فى رأس البر بدمياط

image description

وصول مولدات ديزل وطلمبات لرفع كفاءة شركة مياه أسيوط

الأكثر قراءة

محمد الباز يكشف: لماذا لم تعلق مصر على كلمة بايدن؟

«الوزير يحقق».. تصوير إعلانات «خادشة للحياء» باستديوهات «مصر الزراعية» (صور)

محمد الباز يكشف: هل تنبأ عزت العلايلي بوفاته في فيلم «السقا مات»؟

مستجدات وتفاصيل الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

إنفوجراف

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نقل جسد القديس تيموثاوس

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. محاكمة الإرهابى «ميسرة» المضبوط مع هشام العشماوى

منوعات

دراسة: ارتفاع درجة حرارة الأرض نتيجة الإغلاقات المرتبطة بفيروس كورونا

«السحالى» قد تكون السبب وراء الإصابة بمرض «لايم» فى الولايات المتحدة

مواعيد القطارات اليوم السبت 6-2-2021

زيدان ينفجر غاضبا فى وجه الصحفيين: لست سعيدا أبدا

أيام زمان

«محدش فيهم خان».. اعترافات أحمد آدم عن «هنيدى» وعلاء ولى الدين

«أخذ نصف يوم».. العلايلى يروى حكاية تصوير أصعب مشاهد «الأرض»

«أسرار سعاد حسني كلها كانت معها».. حكاية عزت العلايلي مع زوجته

يخطئ بحق الكبار ويهاجم الجمهور.. هكذا اختراع عمرو دياب «التريند» قبل 30 عاما

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أبوالعينين شعيشع.. عبقرى التلاوة
د.كريمة الحفناوى
قراءة فى خطاب رئيس الصين بالمنتدى الاقتصادى العالمى
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «4»
ماجد حبته
الإعلام.. والفصام البريطانى
المزيد

الثقافة

تكريم الفنان محمد دسوقى بمركز الهناجر للفنون.. صور

عشر سنوات على الربيع العربى جديد الكاتب سعيد يقطين

ندوة «الآثار النفسية والاجتماعية المترتبة على الطلاق» بمكتبة المستقبل.. اليوم

اليوم.. ورشة لتعلم فن صناعة الفخار بمركز درب 1718