الشرطة التركية تستهدف أسرة فتى قُتل خلال احتجاجات جيزى

اعتقلت الشرطة التركية أوزجي إلفان، شقيقة المراهق ضحية وحشية الشرطة "بيركين إلفان" والذي شارك في احتجاجات جيزي 2013، حيث توفي "بيركين إلفان" في مارس 2014 بعد أكثر من 200 يوم في غيبوبة، واستسلم لإصابات أصيب بها عندما أطلقت الشرطة عبوة غاز مسيل للدموع على رأسه عندما غادر الشاب البالغ من العمر 14 عامًا منزله في حي أوكميداني للطبقة العاملة في اسطنبول صباح أحد الأيام لشراء الخبز..أما أوزجي فقد تم اعتقالها لمشاركتها في مظاهرة في كاديكوي بإسطنبول يوم الخميس، حسبما أفاد موقع ديكن الإخباري.واعتقلت أوزجي إلفان خلال مشاركتها في مظاهرة قامت بها مجموعة يسارية تسمى "قوات النضال المتحدة " والتي جرت لإظهار الدعم لطلاب جامعة بوغازيجي الذين كانوا يحتجون على تعيين حزب حاكم موالٍ لـ جامعتهم المرموقة منذ يناير.فيما تم احتجاز أكثر من 60 شخصًا لدى الشرطة في تدخل الشرطة في المظاهرات في كاديكوي يوم الخميس، ومع ذلك، قالت محامية إلفان دنيز أوزن إنها لم تكن جزءًا من الاحتجاجات.كانت إلفان تسير في جزء منفصل عن المظاهرة، عندما أوقفها ضباط الشرطة وجعلوها تمشي أكثر من 10 دقائق إلى حيث كانت تجري المظاهرات بالفعل، كما قال محامية ديكن، فيما تم نقلها لاحقًا إلى مقر الشرطة في الجزء الأوروبي من إسطنبول، وبقيت هناك مع معتقلين آخرين.وعن شقيقها"بيركن" فإنه عندما تم إطلاق النار عليه في 16 يونيو 2013، اندلعت اشتباكات في أوكميداني بين الشرطة والمتظاهرين اليساريين الذين أيدوا احتجاجات حديقة جيزي،وأصبح الصبي رمزًا للاحتجاجات، وحضر مئات الآلاف جنازته وفي يوم الجنازة، وصفه رئيس الوزراء آنذاك، رجب طيب أردوغان، بأنه إرهابي ودعا الحشود إلى صيحات الاستهجان ضد والديه.