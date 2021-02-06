كوريا الجنوبية تسجل 393 إصابة جديدة بكورونا والحكومة تخفف القيود على الشركات

ظلت حالات الإصابة اليومية الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية أقل من 400 إصابة لليوم الثاني على التوالي اليوم السبت، في حين قررت الحكومة تخفيف قيود ساعات العمل لأنواع معينة خارج منطقة سول الكبرى.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنها سجلت 393 إصابة جديدة بكورونا في الـ 24 ساعة الماضية، من بينها 366 إصابة محلية، مما رفع العدد التراكمي للإصابات إلى 80524 إصابة.وتعد حصيلة اليوم السبت أعلى من 370 إصابة التي تم الإبلاغ عنها أمس الجمعة، لكنها أقل من حصيلة يوم الخميس البالغة.451وتم تسجيل 5 وفيات لتصل الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 1464 حالة وفاة، وبلغ معدل الوفيات 1.82 %.