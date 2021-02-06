بلينكن يبحث مواجهة التحديات العالمية مع نظرائه الفرنسى والألمانى والبريطانى

عقد أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، مؤتمرا بالفيديو مع نظرائه من من فرنسا وألمانيا وبريطانيا.وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن المناقشات بين الوزراء دارت حول عدد من القضايا من بينها مكافحة جائحة كورونا وإيران وميانمار وروسيا والصين والتغير المناخي.وأضاف أن الوزراء أكدوا على أهمية العلاقات عبر الأطلسي في التعامل مع التحديات التي يواجهها العالم ومن بينها الأمن والمناخ والاقتصاد والصحة.ونوه إلى أن الوزير الأمريكي شدد على التزام الولايات المتحدة بتنسيق الجهود من أجل تجاوز التحديات العالمية.