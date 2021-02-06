أمريكا تعتزم إلغاء تصنيف جماعة الحوثى اليمنية على أنها منظمة إرهابية

قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أبلغ الكونجرس اعتزامه إلغاء تصنيف جماعة الحوثي اليمنية على أنها منظمة إرهابية.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، أضاف المسؤول: "إن تحركنا يرجع بالكامل إلى العواقب الإنسانية لهذا التصنيف الذي اتخذته الإدارة السابقة في اللحظة الأخيرة، والذي أوضحت الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية منذ ذلك الحين أنه سيعجل بأسوأ أزمة إنسانية في العالم".