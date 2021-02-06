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السبت 06 فبراير 2021 الموافق 24 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

واشنطن تعترض على قرار الجنائية الدولية حول ولايتها على الأراضى الفلسطينية

السبت 06/فبراير/2021 - 03:05 ص
وزارة الخارجية الأمريكية
وزارة الخارجية الأمريكية
وكالات
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن تعترض على قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن اختصاصها بقضايا جرائم الحرب المحتملة على الأراضي الفلسطينية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن "الولايات المتحدة تعترض على قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن الوضع الفلسطيني".

وأضاف: "سنستمر بدعم التزام الرئيس بايدن القوي بأمن إسرائيل، بما في ذلك مواجهة المساعي لاستهداف إسرائيل بشكل غير عادل".

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد قررت يوم الجمعة أن ولايتها تشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل إسرائيل منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.

وأشاد الفلسطينيون بهذا القرار، الذي حظي أيضا بترحيب منظمات حقوق الإنسان، فيما دانته إسرائيل، حيث قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية مع إسرائيل في جرائم حرب زائفة عبارة عن معاداة السامية".

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