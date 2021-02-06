رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 06 فبراير 2021 الموافق 24 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مفاوض حكومى يمنى: الحوثيون يطالبون بأسرى لم يعد لهم وجود لعرقلة التفاوض

السبت 06/فبراير/2021 - 03:31 ص
ماجد فضائل
ماجد فضائل
وكالات
طباعة
اتهم ماجد فضائل، عضو فريق الحكومة اليمنية في المفاوضات مع جماعة «أنصار الله» الحوثية بشأن الأسرى، الجماعة بالسعي لإفشال جولة التفاوض.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال فضائل إن «الفريق الحكومي التزم منذ بداية الجولة بتقديم الكشوفات بأسرى الحوثيين بأعداد كبيرة، ولكنهم لم يقبلوا إلا القليل لأنها يريدون نوعية محددة أغلبهم لم يعد لهم وجود ولا نعلم عنهم شيئًا، يطالبون بهم من أجل تعقيد المشهد لا غير ولعرقلة أي تقدم ممكن».

وأضاف: «الآن بعد أن أحست ميليشيات الحوثي بأن هناك مراجعة لقرار تصنيفهم إرهابيين تغيّر سلوك فريقهم في الأردن، ويعملون بكل الطرق والسبل من أجل إفشال هذه الجولة».

ووجه اتهامًا للحوثيين بـ «رفض إخراج الصحفيين المتبقين في معتقلاتهم أو حتى التعاطي في مبادلتهم بأسرى أُسروا في جبهات القتال، ورفض إخراج المختطفين المدنيين بأي شكل كان».

وأكد عضو الفريق الحكومي، الحرص على إنجاح الملف، وإخراج كافة الأسرى والمختطفين تحت «مبدأ الكل مقابل الكل».

وانطلقت، الأحد الماضي، في العاصمة الأردنية عمان أعمال الاجتماع الخامس للجنة المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى، بين الحكومة المعترف بها دوليًا، وجماعة «أنصار الله» لتنفيذ الشق الثاني من اتفاق عمّان الموقع بين الطرفين في 16 فبراير الماضي.

موضوعات متعلقة

«الوزراء» يكشف حقيقة زيادة سعر رغيف الخبز المدعم الشهر المقبل

محمد الباز يكشف: هل تنبأ عزت العلايلي بوفاته في فيلم «السقا مات»؟

مستجدات وتفاصيل الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

«8 غرز».. إصابة أحمد العوضي أثناء تصوير «اللي مالوش كبير»

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع توريد وتركيب مشروع محطة صرف طبل

image description

شهد.. طالبة الثانوية تُبدع فى الخِدع السينمائية (صور)

image description

افتتاح مسجد الإمام مالك بدمياط

image description

فض 3 أفراح فى رأس البر بدمياط

image description

وصول مولدات ديزل وطلمبات لرفع كفاءة شركة مياه أسيوط

الأكثر قراءة

محمد الباز يكشف: لماذا لم تعلق مصر على كلمة بايدن؟

«الوزير يحقق».. تصوير إعلانات «خادشة للحياء» باستديوهات «مصر الزراعية» (صور)

محمد الباز يكشف: هل تنبأ عزت العلايلي بوفاته في فيلم «السقا مات»؟

تفاصيل جديدة حول تمثال شبيه أبوالهول.. يحمل ألقابًا ملكية وأسرارًا للفراعنة

إنفوجراف

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نقل جسد القديس تيموثاوس

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. محاكمة الإرهابى «ميسرة» المضبوط مع هشام العشماوى

منوعات

زيدان ينفجر غاضبا فى وجه الصحفيين: لست سعيدا أبدا

الاتحاد الدولى لتاريخ وإحصاءات كرة القدم: محمد صلاح أفضل لاعب فى أفريقيا

إنتر ميلان يتصدر الدورى الإيطالى مؤقتا بفوزه على فيورنتينا 2-0

قبل مواجهة الأهلى.. بايرن ميونخ يفوز على هيرتا برلين بهدف نظيف

أيام زمان

«أسرار سعاد حسني كلها كانت معها».. حكاية عزت العلايلي مع زوجته

يخطئ بحق الكبار ويهاجم الجمهور.. هكذا اختراع عمرو دياب «التريند» قبل 30 عاما

«الحراس منعوني من الدخول».. حكاية عزت العلايلي في مقابلة أحد الرؤساء

«كان يعبدها».. حكاية الإسرائيلي الذي سجد تحت أقدام أم كلثوم

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أبوالعينين شعيشع.. عبقرى التلاوة
د.كريمة الحفناوى
قراءة فى خطاب رئيس الصين بالمنتدى الاقتصادى العالمى
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «4»
ماجد حبته
الإعلام.. والفصام البريطانى
المزيد

الثقافة

تكريم الفنان محمد دسوقى بمركز الهناجر للفنون.. صور

عشر سنوات على الربيع العربى جديد الكاتب سعيد يقطين

ندوة «الآثار النفسية والاجتماعية المترتبة على الطلاق» بمكتبة المستقبل.. اليوم

اليوم.. ورشة لتعلم فن صناعة الفخار بمركز درب 1718