مفاوض حكومى يمنى: الحوثيون يطالبون بأسرى لم يعد لهم وجود لعرقلة التفاوض

اتهم ماجد فضائل، عضو فريق الحكومة اليمنية في المفاوضات مع جماعة «أنصار الله» الحوثية بشأن الأسرى، الجماعة بالسعي لإفشال جولة التفاوض.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال فضائل إن «الفريق الحكومي التزم منذ بداية الجولة بتقديم الكشوفات بأسرى الحوثيين بأعداد كبيرة، ولكنهم لم يقبلوا إلا القليل لأنها يريدون نوعية محددة أغلبهم لم يعد لهم وجود ولا نعلم عنهم شيئًا، يطالبون بهم من أجل تعقيد المشهد لا غير ولعرقلة أي تقدم ممكن».وأضاف: «الآن بعد أن أحست ميليشيات الحوثي بأن هناك مراجعة لقرار تصنيفهم إرهابيين تغيّر سلوك فريقهم في الأردن، ويعملون بكل الطرق والسبل من أجل إفشال هذه الجولة».ووجه اتهامًا للحوثيين بـ «رفض إخراج الصحفيين المتبقين في معتقلاتهم أو حتى التعاطي في مبادلتهم بأسرى أُسروا في جبهات القتال، ورفض إخراج المختطفين المدنيين بأي شكل كان».وأكد عضو الفريق الحكومي، الحرص على إنجاح الملف، وإخراج كافة الأسرى والمختطفين تحت «مبدأ الكل مقابل الكل».وانطلقت، الأحد الماضي، في العاصمة الأردنية عمان أعمال الاجتماع الخامس للجنة المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى، بين الحكومة المعترف بها دوليًا، وجماعة «أنصار الله» لتنفيذ الشق الثاني من اتفاق عمّان الموقع بين الطرفين في 16 فبراير الماضي.