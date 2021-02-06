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السبت 06 فبراير 2021 الموافق 24 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيران: إدارة بايدن تسعى لفرض وجود عسكرى مباشر فى اليمن

السبت 06/فبراير/2021 - 06:12 ص
حسن إيرلو
حسن إيرلو
وكالات
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اعتبر السفير الإيراني لدى صنعاء، حسن إيرلو، أن قرار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وقف دعم حملة التحالف العربي في اليمن سببه سعي الولايات المتحدة لفرض وجود عسكري مباشر هناك.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال إيرلو: "أمريكا الشيطان الأكبر، ولسنا متفائلين بحديث الأمريكي، وبالتأكيد فالإدارة الجديدة لها سياسة مختلفة عن سابقاتها وهو فرض الحضور السياسي والعسكري مباشرة في اليمن، كما حدث في كل من العراق وسوريا".

وأضاف إيرلو: "يجب أن نعول على الله وعلى الشعب اليمني الذي اكتسب مقاومة وصمود أسطوري وسيستمر حتى النصر".

وأعلن بايدن، الخميس، أن الولايات المتحدة ستوقف دعمها لعمليات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، لكنه تعهد بمواصلة مساعدة المملكة في الدفاع عن أراضيها.

كما أكد الرئيس الأمريكي الجديد أن بلاده ستكثف جهودها الرامية إلى تحقيق تسوية سلمية للأزمة اليمنية.

وتقود السعودية، منذ مارس 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا موالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران.

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