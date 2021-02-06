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السبت 06 فبراير 2021 الموافق 24 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا تسجل 22139 إصابة جديدة بفيروس كورونا و651 وفاة

السبت 06/فبراير/2021 - 03:02 ص
كورونا في فرنسا
كورونا في فرنسا
وكالات
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ذكرت وزارة الصحة الفرنسية أنها سجلت 22139 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و651 وفاة.

وسجلت فرنسا إجمالا 3.29 مليون إصابة بفيروس كورونا و78603 وفيات منذ ظهور الوباء.

وقال الوزارة في بيان منفصل إنها أعطت الجرعة الأولى من لقاح الوقاية من الفيروس إلى 1.84 مليون فرد مضيفة أن أكثر من 234 ألفا حصلوا على الجرعة الثانية.

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