مبعوث واشنطن لليمن يبحث مع قادة دول الخليج جهود إنهاء الصراع

أجرى مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينج، نقاشات مع قادة دول الخليج ووزارة الخارجية البريطانية، حول جهود إنهاء الصراع في اليمن.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن المبعوث ليندركينج "كان جادا في العمل في أول يوم له".وأضافت: "تحدث ليندركينج مع قادة دول الخليج ووزير الخارجية اليمني، وسفراء اليمن والسعودية والإمارات وعمان والكويت والبحرين، ووزارة الخارجية البريطانية".وأفادت بأن "اتصالات المبعوث كانت لمناقشة الجهود المشتركة لإنهاء الصراع" في اليمن، وأضافت أن "النهج المنسق والالتزام باحتياجات الشعب اليمني سيحقق النجاح".والخميس، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في خطاب متلفز، أنه قرر وقف دعم بلاده للأعمال العدائية في اليمن، بما في ذلك صفقات بيع الأسلحة ذات الصلة.وأعلن بايدن تعيين ليندركينغ، مبعوثا أمريكيا إلى اليمن، مشددا على ضرورة وضع حد للحرب هناك.