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السبت 06 فبراير 2021 الموافق 24 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الشرطة البريطانية تتعامل مع حوادث عنف جنوب لندن بينها عملية طعن قاتلة

السبت 06/فبراير/2021 - 01:59 ص
الشرطة البريطانية
الشرطة البريطانية
وكالات
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أعلنت الشرطة البريطانية، أنها تتعامل مع حوادث عنف عدة وقعت جنوب لندن وتتضمن عملية طعن قاتلة.

وحسبما افادت وكالة أنباء " تاس" قالت شرطة العاصمة، في بيان، إنها تلقت 5 بلاغات متتالية خلال الفترة بين الساعة 18:56 و21:12 حول وقوع أحداث عنف في مناطق مختلفة جنوب لندن، مفيدة بإصابة 10 أشخاص ومقتل 1 جراء هجمات بسكين.

وأشارت الشرطة إلى أنها تحقق في ملابسات هذه الحوادث، أوضحت أنه لا توجد في الوقت الحالي معلومات تدفع للاعتقاد أن هذه القضايا مرتبطة ببعضها بعضا.

وذكر المحقق نيكي إيروسميث، في البيان، أن وحدات الشرطة ستنفذ دوريات في مناطق مسؤولية القيادة الجنوبية في لندن، حيث سيتم نشر عناصر إضافيين في الشوارع.

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