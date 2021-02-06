زيدان ينفجر غاضبا فى وجه الصحفيين: لست سعيدا أبدا

يواجه الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، انتقادات حادة من قبل جماهيره، بسبب تراجع نتائجه، وخروجه من كأس إسبانيا، وهناك حديث عن إمكانية إقالته في حال تعثره في دوري الأبطال.وظهر زيدان غاضبا خلال المؤتمر الصحفي عشية مباراة مضيفه هويسكا، يوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.وقال زيدان في إجابته على سؤال من الصحفي الإسباني فرناندو بورجوس: "عليك أن تقولها في وجهي أنك تريد إقالتي، لا تتحدث من الخلف، تريد أن تغيرني، هكذا هو الأمر".وأضاف المدرب العائد من فترة عزلة بعد تعافيه من فيروس كورونا: "لست سعيدا، أنا لا أستحق هذه المعاملة من الصحافة، ما أريده هو القليل من الاحترام. إذا لم ننجح فأنا أول من يتحمل المسؤولية، كنت محبوسا لمدة أسبوعين، لكنني سأظهر وسأقاتل حتى النهاية، أنا غاضب قليلا".وتابع: "أنا المسؤول عن هذا الفريق، إذا كانت هنالك بعض الأشياء التي لا تعمل، أنا أول شخص يجب أن يتولى المسؤولية، في العام المقبل علينا القيام ببعض التغييرات".وأنهى المدرب الفرنسي بقوله: "حديثي إلى الجماهير، علينا أن نرفع رؤوسنا بغض النظر عما يحدث، سنقاتل من أجل الجماهير، فهم معجبون كثيرا بهذا النادي ويريدون الفوز، وهذا ما سنحاول من أجله. هناك بطولتان متبقيتان، 54 نقطة على المحك في الدوري، 6 مباريات قادمة قبل العودة لدوري الأبطال، سنقاتل في كلتا البطولتين حتى النهاية".ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة، متأخرا بفارق 10 نقاط كاملة عن جاره المتصدر أتلتيكو مدريد، الذي في حوزته مباراة مؤجلة أيضا.