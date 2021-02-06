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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السراج: نأمل أن تنهى السلطة التنفيذية الجديدة الانقسام الليبى

السبت 06/فبراير/2021 - 02:23 ص
فائز السراج
فائز السراج
وكالات
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رحب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، بتشكيل حكومة جديدة مؤقتة في ليبيا بعد محادثات برعاية الأمم المتحدة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" قال السراج في بيان: "نبارك نجاح ملتقى الحوار السياسي الليبي في الوصول إلى اختيار سلطة تنفيذية جديدة، وأتقدم بالتهنئة لمن اختيروا لتولي المسؤوليات في المجلس الرئاسي الجديد ورئاسة حكومة الوحدة الوطنية".

وأضاف: "نسأل الله أن تنتهي بهذا الإنجاز كل مظاهر الفرقة والانقسام وأن يجمع قلوب الليبيين على التسامح وجمع الشمل والإخلاص للوطن".

وصوت الملتقى السياسي الليبي، في وقت سابق من الجمعة، خلال الجولة الثانية من الاقتراع، لصالح اختيار حكومة مؤقتة جديدة سيقودها محمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، وعبد الحميد دبيبة رئيسا للوزراء.

وفازت القائمة بتسعة وثلاثين صوتا مقابل 34 صوتا لمنافسين منهم رئيس برلمان الشرق عقيلة صالح ووزير الداخلية المقيم في الغرب فتحي باشاغا.

ويأتي التصويت في إطار جهود تقودها الأمم المتحدة لصنع السلام وتهدف إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر.

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