محامى ترامب: سنعترض على الإجراءات فى محاكمة الرئيس السابق

قال أحد محاميي الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن فريقه القانوني سيركز على "اعتراضات إجرائية" خلال محاكمة موكلهم بمجلس الشيوخ في إطار عملية مساءلته والتي تبدأ يوم الثلاثاء.ورفض المحامي بروس كاستور الابن، في حديث عبر الهاتف لوكالة "رويترز"، المحاكمة في مجلس الشيوخ ووصفها بأنها "غير دستورية".وقال كاستور إن فريق دفاع ترامب سيحاول "كسب القضية اعتمادا على مجموعة من الاعتراضات الإجرائية"، موضحا أنها تشمل الطعن في جواز محاكمة رئيس سابق بالكونجرس بعد تركه المنصب.وصوت معظم أعضاء مجلس النواب الأمريكي، يوم 13 يناير 2021، من بينهم 10 مشرعين جمهوريين، لصالح إقرار تشريع ينص على مساءلة ترامب في إطار قضية اتهامه بـ"التحريض على التمرد"، في أعقاب حادث اقتحام الكونغرس من قبل بعض أنصاره يوم 6 يناير في موجة اضطرابات أسفرت عن مقتل 5 أشخاص.وبالتالي أصبح ترامب، الذي ترك منصبه يوم 20 يناير مع بدء ولاية خلفه، الديمقراطي جو بايدن، أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يواجه المساءلة مرتين.ومن المرجح أن يمنع رفاق ترامب الجمهوريون بمجلس الشيوخ الديمقراطيين من إدانة الرئيس السابق، التي تستلزم تأييد 67 من أصل السيناتورات الـ100.ويقول الجمهوريون إن الديمقراطيين ليست لهم سلطة لإجراء محاكمة لترامب بعدما ترك المنصب في 20 يناير.