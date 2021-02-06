ضبط طبيب مزيف بكفر الزيات

تمكنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالغربية، من ضبط منتحل صفة طبيب ( ر.ا ) يقوم بالنصب والكشف على المرضى في جمعية خيرية باحدي قري مركز كفر الزيات، وبالتحقق من شخصيته تبين أن معه بطاقة شخصية تحمل مهنة فني أخصائي علاج طبيعي، وقد تم عمل محضر اثبات حالة بالواقعة وتم ضبطه من قبل الشرطة وتحرير محضر بالواقعة.وجه الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية إدارة العلاج الحر بقيادة الدكتور حامد محمود، بعمل حملة على بعض المنشآت الطبية الخاصة بدائرة مركز كفر الزيات، ضمن خطة المديرية التى يتم تنفيذها تحت إشراف من وزارة الصحة والمحافظة، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بتكثيف مثل تلك الحملات لتحقيق الانضباط فى الخدمة الصحية بمختلف أماكنها واختص بذلك العيادات الخاصة والمستشفيات والمعامل ومراكز العلاج الطبيعيفقد تلقت ادارة العلاج الحر بإدارة كفر الزيات، البلاغ وتم ضبط منتحل صفة الطبيب الذي يمارس النصب والكشف علي المرضي في إحدى الجمعيات الخيرية بقرية تابعة للإدارة كفر الزيات وذلك تحت اشراف الدكتورة فايزة راغب، مدير ادارة كفر الزيات، والدكتور محمد صلاح مسئول العلاج الحر بالإدارة.وأشار الدكتور عبد الناصر، إلى أن انتحال صفة طبيب، مسألة في منتهى الخطورة وأن المديرية تنفذ خطة رقابية فى هذا الشأن تضم كافة الجهات المعنية وذات الصلة مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التى تتعلق بالقطاع لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.