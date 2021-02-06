ضبط منتحل صفة طبيب ينصب على المرضى بكفر الزيات

تمكنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بمحافظة الغربية، من ضبط منتحل صفة طبيب (ر.أ) يقوم بالنصب والكشف على المرضى في جمعية خيرية بإحدى قرى مركز كفر الزيات، وبالتحقق من شخصيته تبين أن معه بطاقة شخصية تحمل مهنة فني اخصائي علاج طبيعي، وقد تم عمل محضر إثبات حالة بالواقعة وتم ضبطه من قبل الشرطة وتحرير محضر بالواقعة.ووجه الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية إدارة العلاج الحر بقيادة الدكتور حامد محمود، بعمل حملة على بعض المنشآت الطبية الخاصة بدائرة مركزي كفر الزيات، ضمن خطة المديرية التي يتم تنفيذها تحت إشراف من وزارة الصحة والمحافظة، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بتكثيف مثل تلك الحملات لتحقيق الانضباط في الخدمة الصحية بمختلف أماكنها واختص بذلك العيادات الخاصة والمستشفيات والمعامل ومراكز العلاج الطبيعي.وتلقت إدارة العلاج الحر بإدارة كفر الزيات البلاغ وتم ضبط منتحل صفة الطبيب الذي يمارس النصب والكشف على المرضى في إحدى الجمعيات الخيرية بقرية تابعة لإدارة كفر الزيات، وذلك تحت إشراف الدكتورة فايزة راغب، مدير إدارة كفر الزيات، والدكتور محمد صلاح مسئول العلاج الحر بالإدارة.وأشار الدكتور عبدالناصر إلى أن انتحال صفة طبيب، مسألة في منتهى الخطورة وأن المديرية تنفذ خطة رقابية في هذا الشأن تضم كافة الجهات المعنية وذات الصلة مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التي تتعلق بالقطاع لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.