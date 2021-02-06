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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

تكريم الفنان محمد دسوقى بمركز الهناجر للفنون.. صور

السبت 06/فبراير/2021 - 01:19 ص
تكريم الفنان محمد
تكريم الفنان محمد دسوقى
نضال ممدوح
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احتفل قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، بتكريم الفنان القدير "محمد دسوقى" مدير مركز الهناجر للفنون، فى عيد ميلاده الـ60، وذلك مساء أمس الجمعة، على مسرح مركز الهناجر للفنون بساحة دار الأوبرا المصرية.

جاء ذلك عقب مشاهدة المخرج خالد جلال للعرض المسرحى "محاكمة زيوس" الذى يعرض على مسرح المركز، بحضور عدد من الفنانين منهم "ياسر ماهر، شادى سرور، شادى الدالى، هانى عفيفى، أشرف سند، طارق الدويرى، فاطمة محمد على" وكوكبة أخرى من الفنانين الذين قدموا عددًا من الأعمال على مسرح مركز الهناجر للفنون.

وقال جلال، إننا اليوم نحتفى مع هذه الكوكبة من الفنانين، بانطلاق الفنان محمد دسوقى إلى الحياة الفنية، ليمتعنا بمزيد من الأعمال الفنية المتميزة كما عودنا، بعد أن شغلته كثيرا الحياة الإدارية بوزارة الثقافة، وسلمه جلال شهادة تقدير موقعة من الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، التى بدورها حرصت على توقيع الشهادة، تقديرا وتكريما لمجهوداته طوال فترة حياته العملية.

يذكر أن "محاكمة زيوس" تأليف الكاتبة اللبنانية سونيا بوماد، وبطولة وإخراج الفنان عمرو قابيل، أداء حركى مروة مصطفى، وتصميم الديكور للفنان عمرو الأشرف، أزياء ريم شاهين، موسيقى حازم الكفراوي، إضاءة محمد عبد المحسن، وهى مستوحاة من الأساطير الإغريقية، وتدور أحداث العرض الذى ينتمي إلى فن عروض "المونودراما" حول فكرة المعرفة والصراع بين الشك واليقين.

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