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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

عشر سنوات على الربيع العربى جديد الكاتب سعيد يقطين

السبت 06/فبراير/2021 - 01:14 ص
سنوات على الربيع
سنوات على الربيع العربى
نضال ممدوح
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صدر حديثًا عن دار خطوط للنشر والتوزيع والترجمة٬ كتاب جديد بعنوان "الفتنة القائمة: عشر سنوات على الربيع العربي"، من تأليف الباحث سعيد يقطين. والذي يشير في مقدمته للكتاب إلي أنه: كنت أفكر في جعل العنوان الفرعي لهذا الكتاب: "دفاعا عن الحق في السياسة". لكني ارتأيت أن التفكير في ما جرى منذ عشر سنوات، وطرح الأسئلة حوله يتضمن بشكل أو بآخر ضرورة إعطاء الشعب الكلمة ليكون له دور في الحياة العامة.

تابع مضيفا: أليس من أجل هذا كانت الحوادث التي عرفت باسم الربيع العربي. جاء الربيع العربي ليضع عقودا من السلطة والتهميش موضع المساءلة. وكان ما كان مما يجعل الفتنة قائمة إلى يوم الناس هذا. تباينت المواقف الثقافية والسياسية من هذا الحدث. وظهرت آثار الحدث في الواقع العربي المعاصر، وبرز الواقع الحقيقي الذي أدى إلى الوضع المتردي الذي نعيش فيه. إن التهميش الذي تولد مع الأنظمة السائدة لم يؤد إلا إلى الفراغ، وجعل أي إمكانية للنهوض مستحيلة. فالأحزاب عاجزة، والبدائل منعدمة، والشعوب تعاني.

في سياق متصل وعن نفس الدار٬ صدرت مختارات شعرية لحميد مصدق بعنوان "الأزرق، الرمادي، والأسود" ترجمها وقدم لها غسان حمدان.

يعد حميد مصدق الشاعر والناشط الحقوقي الإيراني المولود عام 1940 في مدينة "شهرضا"، إحدى مدن محافظة أصفهان، من أهم الشخصيات الأدبية في إيران.
التحق بكلية الحقوق في جامعة طهران، ثم حصل على شهادة الماجستير في الاقتصاد. وبعد تخرجه اشتغل بالمحاماة والتدريس في الجامعات الإيرانية؛ وكان يتولى الدفاع في قضايا زملائه الأدباء دون مقابل.

كتب مصدق، إضافة إلى مجموعاته الشعرية، بعض البرامج التلفزيونية؛ ورأس تحرير مجلة نقابة المحامين الإيرانيين. كما أنه اشتهر بإقامة ندوات أدبية وإدارتها لشعراء المحافظات. ألف حميد مصدق ست مجموعات شعرية من بينها: "عَلَم كاوه" (1962)، "الأزرق، الرمادي، الأسود" (1964)، "في مهب الريح" (1968)، "عن الفراق" (1980)، "سنوات الصبر" (1991)، و"الأسد الأحمر" (1997). ناهيك عن مراجعة "رباعيات مولانا الرومي"، و"رباعيات العطار النيشابوري"، و"غزليات سعدي الشيرازي"، وأيضًا "غزليات حافظ الشيرازي" وقد علق على هذه الكتب وأعاد نشرها مع قراءة خاصة به.

توفي حميد مصدق عام 1998 أثر أزمة قلبية في طهران، ودُفن في بقعة الفنانين في مقبرة "بهشت زهراء"

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