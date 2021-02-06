ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة تتفق على إحياء العلاقات عبر الأطلسى

أعلن وزراء خارجيّة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة رغبتهم في "إحياء" العلاقات عبر الأطلسي، بعد محادثات أولى معمّقة بينهم منذ تولّي الرئيس الأميركي جو بايدن منصبه.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قالت الخارجيّة الألمانيّة في بيان "اتّفق وزراء الخارجيّة على أنّهم يريدون إحياء الشراكة الوثيقة التقليدية عبر الأطلسي ومواجهة التحديات العالمية معا في المستقبل".وأضاف "اتّسمت هذه المحادثات المعمّقة الأولى بين وزراء الخارجية منذ حفل تنصيب الرئيس جو بايدن بجوّ بنّاء وبالثقة".ووفق البيان، ناقش وزراء الخارجية الأوروبيون ونظيرهم الأميركي الجديد أنتوني بلينكن الاتفاق النووي الإيراني الذي انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2018.وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في تغريدة على تويتر "ناقشت الدول الأوروبية الثلاث (الموقعة على الاتفاق) والولايات المتحدة كيف يمكن لمقاربة موحدة أن تعالج مخاوفنا المشتركة تجاه ايران".وأشارت برلين الى أن المحادثات التي جرت عبر الإنترنت تناولت أيضًا مواضيع أخرى متعددة بينها فيروس كورونا والعلاقات مع الصين وروسيا إضافة الى سياسات التغير المناخي العالمية.ووصف وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان على تويتر المحادثات بأنها "حوار هام بشأن ايران" وبشأن التعامل مع تحديات الأمن النووي والإقليمي "معا".