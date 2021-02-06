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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

ندوة «الآثار النفسية والاجتماعية المترتبة على الطلاق» بمكتبة المستقبل.. اليوم

السبت 06/فبراير/2021 - 01:02 ص
مكتبة المستقبل
مكتبة المستقبل
نضال ممدوح
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تعقد بمكتبة المستقبل بمقرها الكائن بشارع جسر السويس٬ في الواحدة من بعد ظهر اليوم السبت٬ ندوة للسيدات فقط بعنوان "ما بعد الطلاق"٬ والتي تقدمها الدكتورة إسراء إبراهيم.

وتتطرق الندوة إلى: الآثار النفسية والاجتماعية المترتبة على الطلاق. نظرة المجتمع إلي المرأة المطلقة، وحلول عملية وتطبيقية للحد من آثار الطلاق، وتقام مع اتباع الإجراءات الاحترازية وفى أماكن مفتوحة.

وتؤثّر تجربة الطلاق على نفسيّة الأزواج خاصة المرأة٬ وهو ما يبرز في صورة ضعف القدرة علي التواصل مع الآخرين والتفاعل معهم كالمُعتاد، خاصةً بعد الانفصال مُباشرةً؛ لأنّ الطليق قد يرغب بالجلوس وحيدًا ويتجنّب الجميع، أو أن يحصل العكس بحيث يرغب بالخروج من حالته النفسيّة والتخلّص من مشاعر الكآبة والحزن لديه، فيميل للانخراط مع الآخرين وتجربة علاقات جديدة بشكلٍ متهور، وبالتالي الانفصال والخسارة من جديد، بسبب عدم التركيز والوعي الجيّد والتأني والاعتبار من الأخطاء السابقة قبل الدخول بعلاقة جديدة، ومن ناحيّة اجتماعيّة أخرى فقد يتأثّر المرء بنظرة الآخرين له، ويشمل ذلك الأصدقاء والمُقرّبين، الذين قد يميلون لتجنّبه، أو إشعاره بالانزعاج.

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