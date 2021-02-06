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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

غوتيريش يدعو الأطراف الليبية والدولية للاعتراف بالحكومة المؤقتة الجديدة

السبت 06/فبراير/2021 - 12:59 ص
أنطونيو غوتيريش
أنطونيو غوتيريش
وكالات
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رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بتشكيل الحكومة المؤقتة الجديدة في ليبيا، داعيًا كل الأطراف الليبية والدولية إلى احترام القرار.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال غوتيريش، في مؤتمر صحفي: "إنني أناشد الجميع بأن يعترفوا ويقبلوا بهذه النتائج وأن يعملوا مع السلطات الجديدة التي جرى انتخابها.. من الضروري للغاية توحيد ليبيا والمضي قدمًا نحو السلام".

وصوت ملتقى الحوار السياسي الليبي، في وقت سابق من الجمعة، خلال الجولة الثانية من الاقتراع، لصالح اختيار حكومة مؤقتة جديدة يقودها محمد المنفي رئيسًا للمجلس الرئاسي، وعبد الحميد دبيبة رئيسًا للوزراء.

وفازت القائمة بـ39 صوتًا مقابل 34 صوتًا لمنافسين منهم رئيس البرلمان في شرق البلاد، عقيلة صالح، ووزير الداخلية المقيم في غرب البلاد، فتحي باشاغا.

ويأتي التصويت في إطار جهود تقودها الأمم المتحدة لصنع السلام وتهدف إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر.

وتعتبر تركيا أكبر داعم أجنبي لحكومة الوفاق الوطني السابقة التي قادها رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، في المواجهة مع "الجيش الوطني الليبي" المهمين على شرق البلاد والذي يقوده خليفة حفتر المؤيد من قبل مجلس النواب في طبرق.

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