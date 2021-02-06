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السبت 06 فبراير 2021 الموافق 24 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وزير البترول يفتتح محطات تموين السيارات بالغاز فى الأقصر.. اليوم

السبت 06/فبراير/2021 - 01:45 ص
محطات تموين السيارات
محطات تموين السيارات
سيد ابراهيم
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يفتتح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، صباح اليوم محطتي لتموين الغاز الطبيعي لشركتي غازتك وكارجاس، بمدينة البياضية بمحافظة الأقصر، وذلك بحضور المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر، وقيادات ورؤساء شركات البترول.

يأتي ذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وكذلك التوسع في إنشاء محطات تموين الغاز في جميع مدن ومحافظات الجمهورية.

وحصلت «الدستور» على بعض من صور محطتي الغاز بالمحافظة قبل افتتاحها اليوم رسميًا.

وقامت بتنفذ إنشاء محطات الوقود بمحافظة الأقصر شركة غاز مصر التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، بأحدث التكنولوجيات الحديثة المستخدمة في عملية تموين السيارات بالغاز.

كما يفتتح وزير البترول مراكز تحويل السيارات بالغاز الطبيعي لشركتي غازتك وكارجاس والتي بدأت في تلقي طلبات أصحاب السيارات من أبناء محافظة الأقصر لإجراء عملية التحويل بالتقسيط وبدون مقدم.
محطات تموين السيارات
محطات تموين السيارات
محطات تموين السيارات
محطات تموين السيارات
محطات تموين السيارات
محطات تموين السيارات

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