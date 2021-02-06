اليوم.. ورشة لتعلم فن صناعة الفخار بمركز درب 1718

يُنظم مركز درب 1718 للفنون بالفسطاط٬ في الحادية عشرة من صباح اليوم السبت٬ ورشة الفخار لليوم الواحد٬ ويقوم بالتدريب فيها٬ الفنان "عبد الحكيم" وهو مدير مركز فوسات للحرف التقليدية، صندوق التنمية الثقافية، وزارة الثقافة، كما أنه عضو في نقابة الفنون التشكيلية.وشارك "عبد الحكيم" في بينالي السيراميك الدولي في القاهرة، فضلًا عن الطبعات الثانية والرابعة والسادسة من صالون الشباب، كما شارك في تأسيس قرية الفخار بالقاهرة القديمة.ويتضمن برنامج الورشة٬ تعلّم كل مشترك المهارات الأساسية لصنع الفخار٬ في بداية الورشة سوف يتدرب على التشكيل اليدوي بالطين٬ بعدها سيقوم الزخرفة والحفر على قطع جاهزة من الفخار٬ ثم سيقوم بالعمل على الدولاب وتشكيل قطع من الفخار بنفسه.وتقام الورشة مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين المتدربين، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.