بيتر ماهر: «العلايلى» أجاد فى تجسيد حالات البطولة الشعبية

نعى الكاتب الشاب بيتر ماهر ٬ النجم عزت العلايلي، والذي غادر دنيانا عن عمر ناهز السادسة والثمانين٬ من خلال منشور له بـ«الفيسبوك» تحت عنوان: «في وداع عزت العلايلي وحكايات البطل الشعبي» قال فيه: «الغريب والمدهش أن عزت العلايلي مواليد عام ١٩٣٤، وهو يصغر عن عمر الشريف بحوالي سنتين، وعن أحمد رمزي بأربع سنوات فقط، فهو بحسب السن ينتمي إلى الجيل الثاني في السينما المصرية، لكن من حيث الشهرة والتواجد ينتمي إلى الجيل الثالث، فهو يحسب على جيل نور الشريف، ومحمود عبد العزيز، ومحمود ياسين، وعادل إمام، فقد تأخرت بدايات عزت العلايلي كثيرًا».وأضاف: «ربما لأن المنتجين بفترة الخمسينات والستينات من القرن العشرين كان التركيز على الشاب الجان الذي يفتن المعجبات، وعوامل أخرى تضمن تسويق الفيلم في مصر والخارج، لكن مع نهاية الستينات ومع بداية السبعينات وخفوت نجم أبطال الجيل الثاني في السينما المصرية، ظهرت أشكال وأنماط سينمائية جديدة، فلم يقم "العلايلي" قبل فيلم "الأرض" إلا في بعض الأدوار العادية غير المؤثرة كثيرًا، وأن دوره بفيلم "قنديل أم هاشم"، وتجسيد دور الكفيف هم أهم أدواره».وتابع: «جاء فيلم الأرض بمثابة شهادة ميلاد جديدة بالسينما، حيث ساعده تكوينه الجسماني الرشيق والطول النسبي وملامحه المصرية في تصوير أحلام البطل الشعبي الذي ينتظره الفقراء والذي يعبر عن طموحاتهم، كانت شخصية "عبد الهادي" بفيلم الأرض معبرة عن البطل الذي أصبح لسان حال شباب القرية، نراه يساند الآباء ويحترم الكبير ويقف في ظهرهم ويحتمل الإهانة عنهم، فهو طموحات وأحلام الجيل الثاني في القرية يدافع عن الأرض والعرض، شخصية "عبد الهادي" هى من أيقونات السينما المصرية في تجسيد شخصية الفلاح الفصيح الذي لا يسكت عن الظلم».وأردف: «بينما تقف ملحمة الحرافيش لنجيب محفوظ على فكرة البطل الشعبي الذي يخلص العامة من الظلم، جاء دور "العلايلي" في "التوت والنبوت" هو البطل الشجاع الذي وقف أمام شجع وطمع الفتوة، جمع البطل الذي هو سليل عائلة "عاشور الناجي" الحرافيش المهمشين وثار بهم على الظلم، كل هذا استطاع أن يجسده "العلايلي"، مستغلًا في ذلك كل حركات جسده وتعبيرات الوجه في إيصال تلك الحالة إلى المشاهد».جسد "العلايلي" في مسلسلين شخصيات قومية وشعبية٬ الشخصية الأولى شخصية "النديم" هذا المناضل الثوري الذي ظل لسنوات طويلة يهرب من السلطة ويناضل بالشعر والكتابة، والشخصية الشعبية الأخرى شخصية "أدهم الشرقاوي" في مسلسل "أدهم" عن الفلاح الذي يحارب ظلم الباشا، ويناضل ضد الاحتلال حتى تحول إلى أيقونة كفاح مصرية.عبر "العلايلي" وأجاد في منطقة تخصه وحده عن حالات البطولة الشعبية سواء في شخصيات مصرية معروفة أو شخصيات تحولت إلى أيقونات سينمائية، وعلى رأسها شخصية "عبد الهادي" بفيلم "الأرض".