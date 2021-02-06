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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

العُمانية شمسية النعمانية بضيافة مبادرة «كل يوم شاعر».. اليوم

السبت 06/فبراير/2021 - 12:38 ص
شمسية النعمانية
شمسية النعمانية
نضال ممدوح
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تحل الشاعرة العُمانية شمسية النعمانية٬ في السادسة من مساء اليوم السبت٬ بضيافة برنامج "اقرأ معانا"، والذي يبث أونلاين عبر قناة المجلس الأعلى للثقافة على موقع "يوتيوب"، وتنظمه لجنة الشعر بالمجلس ضمن مبادرة "كل يوم شاعر"، حيث من المقرر أن تقرأ "النعمانية" قصيدة بعنوان: "اشتقت ياصديقتي".

تعدّ شميسة بنت عبدالله النعمانية، من أبرز الشاعرات الموهوبات في سلطنة عمان، وصدر لها ديوان بعنوان "سأزرع في الريح قمحي"، كما صدر لها في الشعر "ما تبقى من اللون"، بالإضافة إلى كتاب بعنوان "الخطاب الصحفي في حرب ظفار" وكتيب "40 عامًا من مفكرة الشرقية شمال"٬ وكتاب آخر عن رواد الصحافة والإعلام بالسلطنة، بالتعاون مع أحد الأساتذة في قسم الصحافة بجامعة السلطان قابوس.

وحصلت النعمانية على العديد من الجوائز منها: المركز الثالث في جائزة السلطان قابوس للإبداع الطلابي في مجال البحوث الثقافية، والمركز الثالث في مهرجان الخليل للأدب في مجال الشعر الفصيح، والمراكز الأول والثاني والثالث على التوالي في مسابقة المنتدى الأدبي للأعوام 2008 و2009 و2010 في مجال الشعر الفصيح، والمركزين الأول والثالث في مسابقة المعلمين والعاملين في الحقل التربوي (2009 و2010)، والمركزين الأول والرابع في الملتقى الأدبي للشباب على التوالي للعامين 2009 و2010 في مجال الشعر الفصيح.

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