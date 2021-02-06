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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

مجلة الفيلم تخصص عددها الجديد عن السينما المستقلة

السبت 06/فبراير/2021 - 12:36 ص
مجلة الفيلم
مجلة الفيلم
نضال ممدوح
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خصص العدد الثاني والعشرون من مجلة الفيلم، ملفًا عن "السينما المستقلة"، راصدًا أهم التجارب المصرية والعالمية في إنتاج الأفلام المستقلة. ويحتوي العدد على مقالات وحوارات تقرب للقارئ تحديات السينما المستقلة المصرية، والتي شبهتها المجلة بأنها "طريق الحالمين".

ويعد العدد الثاني والعشرون العدد الثاني لمجلة الفيلم الذي يتم تخصيصه لموضوع السينما المستقلة البديلة، حيث صدر العدد الثالث عن الموضوع نفسه، حيث إن إنتاج فيلم مستقل هو الموضوع الأساسي، وركيزة مجلة الفيلم، بل هو هدف أساسي لعمل جزويت القاهرة "جمعية النهضة العلمية والثقافية".

لكن ما هو الفيلم المستقل؟ وما المقصود بالاستقلال هنا؟ وهل الاستقلال يقدر عليه أي إنسان في الكون؟ وكيف يتم الاستقلال في صناعة الأفلام؟ وهل السينما المستقلة المصرية تتمثل فقط في إنتاج فيلم منخفض التكاليف؟ أما السؤال الأهم هو: كيف ونحن نبحث عن "بدائل" لصناعة الأفلام المستقلة نصبح "عبيدا" في سجون التمويلات والمنح الإنتاجية.، والمخرج أحمد أبوالفضل الذي تناول إشكالية التمويلات البديلة ومدى تأثيرها على استقلال الأفلام، فضلا عن عدة حوارات مع صناع أفلام مستقلة مثل هالة لطفي وأحمد رشوان وتامر السعيد وغيرهم.

مجلة الفيلم تصدر عن نادي سينما الجزويت، يرأس تحريرها الكاتب سامح سامي، وهذا العدد بدعم من مؤسسة دروسوس.

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