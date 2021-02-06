مؤسسة مجاز تطرح «فن كتابة السيناريو» للدكتور وليد سيف

صدر حديثا عن مؤسسة مجاز للنشر، أحدث مؤلفات الدكتور وليد سيف٬ أستاذ ورئيس قسم السينما والتليفزيون بالمعهد العالى للنقد الفنى، تحت عنوان "فن كتابة السيناريو.. النظرية والتطبيق"٬ يقع الكتاب في 277 صفحة من القطع الوسط.وفي تقديمه للكتاب يقول سيف: "يتضمن هذا الكتاب خلاصة قراءاتى فى مجال السيناريو والدراما وكذلك محاضراتى التى ألقيتها كأستاذ وخبير أو حضرتها كدارس فى جامعات وأكاديميات مصرية وعربية وروسية، وهو فى جانب منه أيضا دراسة عن نظريات وأصول كتابة السيناريو مع التطبيق على نماذج استرشاد بأفلام عالمية ومصرية معروفة، كما يعرض لتجربتى العملية فى مجال السيناريو فى كتابة 20 فيلم سينمائى روائى طويل فضلا عن أعمالى فى مجال الفيلم القصير".وأضاف: "يشمل الكتاب أيضا تجارب أساتذتى وزملائى التى حضرتها عن قرب كمشارك أو مستشار فى الكتابة أو ناقد وباحث، وهو يضم أيضا شهادات صريحة وكاملة وغير منقوصة عن أسماء معروفة ومحددة عملت معها وشاركتها الكتابة، موضحا من خلالها كيفية الكتابة المنفردة أو المشتركة أو من خلال ورش للكتابة وموضحا جوانبها السلبية والإيجابية".وتابع: "كتبت عن خلافاتى مع مخرجين ومنتجين إنتهت بظهور أعمال من تأليفى بصور أرضتنى أو لم ترضنى بدرجات متفاوتة، حاولت قدر الإمكان أن أكون موضوعيا وصريحا فى شهاداتى وإسترشاداتى وأن تكون غايتى منها هى نقل الخبرات لأجيال جديدة، قد تفيدهم وقد تطلعهم على طرق صحيحة لو سلكوها قد توفر عليهم الكثير، وأخرى فى الاتجاه الخطأ أرى أن عليهم أن يتجنبوها ليصلوا سريعا إلى سبيل النجاح والتحقق ليدخروا وقتهم وطاقتهم لعملهم الإبداعى وجهادهم الشاق من أجل ظهوره على الشاشة بالصورة التى تليق بموهبتهم ومستقبلهم الكبير المشرق إن شاء الله".