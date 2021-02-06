رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 06 فبراير 2021 الموافق 24 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

مؤسسة مجاز تطرح «فن كتابة السيناريو» للدكتور وليد سيف

السبت 06/فبراير/2021 - 12:35 ص
وليد سيف
وليد سيف
نضال ممدوح
طباعة
صدر حديثا عن مؤسسة مجاز للنشر، أحدث مؤلفات الدكتور وليد سيف٬ أستاذ ورئيس قسم السينما والتليفزيون بالمعهد العالى للنقد الفنى، تحت عنوان "فن كتابة السيناريو.. النظرية والتطبيق"٬ يقع الكتاب في 277 صفحة من القطع الوسط.

وفي تقديمه للكتاب يقول سيف: "يتضمن هذا الكتاب خلاصة قراءاتى فى مجال السيناريو والدراما وكذلك محاضراتى التى ألقيتها كأستاذ وخبير أو حضرتها كدارس فى جامعات وأكاديميات مصرية وعربية وروسية، وهو فى جانب منه أيضا دراسة عن نظريات وأصول كتابة السيناريو مع التطبيق على نماذج استرشاد بأفلام عالمية ومصرية معروفة، كما يعرض لتجربتى العملية فى مجال السيناريو فى كتابة 20 فيلم سينمائى روائى طويل فضلا عن أعمالى فى مجال الفيلم القصير".

وأضاف: "يشمل الكتاب أيضا تجارب أساتذتى وزملائى التى حضرتها عن قرب كمشارك أو مستشار فى الكتابة أو ناقد وباحث، وهو يضم أيضا شهادات صريحة وكاملة وغير منقوصة عن أسماء معروفة ومحددة عملت معها وشاركتها الكتابة، موضحا من خلالها كيفية الكتابة المنفردة أو المشتركة أو من خلال ورش للكتابة وموضحا جوانبها السلبية والإيجابية".

وتابع: "كتبت عن خلافاتى مع مخرجين ومنتجين إنتهت بظهور أعمال من تأليفى بصور أرضتنى أو لم ترضنى بدرجات متفاوتة، حاولت قدر الإمكان أن أكون موضوعيا وصريحا فى شهاداتى وإسترشاداتى وأن تكون غايتى منها هى نقل الخبرات لأجيال جديدة، قد تفيدهم وقد تطلعهم على طرق صحيحة لو سلكوها قد توفر عليهم الكثير، وأخرى فى الاتجاه الخطأ أرى أن عليهم أن يتجنبوها ليصلوا سريعا إلى سبيل النجاح والتحقق ليدخروا وقتهم وطاقتهم لعملهم الإبداعى وجهادهم الشاق من أجل ظهوره على الشاشة بالصورة التى تليق بموهبتهم ومستقبلهم الكبير المشرق إن شاء الله".

موضوعات متعلقة

الصحة: 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و48 حالة وفاة

محمد الباز يكشف: لماذا لم تعلق مصر على كلمة بايدن؟

قبل مواجهة الأهلى.. بايرن ميونخ يفوز على هيرتا برلين بهدف نظيف

محمد الباز يكشف: هل تنبأ عزت العلايلي بوفاته في فيلم «السقا مات»؟

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع توريد وتركيب مشروع محطة صرف طبل

image description

شهد.. طالبة الثانوية تُبدع فى الخِدع السينمائية (صور)

image description

افتتاح مسجد الإمام مالك بدمياط

image description

فض 3 أفراح فى رأس البر بدمياط

image description

وصول مولدات ديزل وطلمبات لرفع كفاءة شركة مياه أسيوط

الأكثر قراءة

محمد الباز يكشف: لماذا لم تعلق مصر على كلمة بايدن؟

الصحة: 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و48 حالة وفاة

«الوزير يحقق».. تصوير إعلانات «خادشة للحياء» باستديوهات «مصر الزراعية» (صور)

محمد الباز يكشف: هل تنبأ عزت العلايلي بوفاته في فيلم «السقا مات»؟

إنفوجراف

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نقل جسد القديس تيموثاوس

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. محاكمة الإرهابى «ميسرة» المضبوط مع هشام العشماوى

منوعات

إنتر ميلان يتصدر الدورى الإيطالى مؤقتا بفوزه على فيورنتينا 2-0

قبل مواجهة الأهلى.. بايرن ميونخ يفوز على هيرتا برلين بهدف نظيف

خبراء: المنديل المبلل يزيد فاعلية الكمامة فى منع عدوى كورونا

ضجيج الآلات والسفن يغير بيئة المحيطات

أيام زمان

«أسرار سعاد حسني كلها كانت معها».. حكاية عزت العلايلي مع زوجته

يخطئ بحق الكبار ويهاجم الجمهور.. هكذا اختراع عمرو دياب «التريند» قبل 30 عاما

«الحراس منعوني من الدخول».. حكاية عزت العلايلي في مقابلة أحد الرؤساء

«كان يعبدها».. حكاية الإسرائيلي الذي سجد تحت أقدام أم كلثوم

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أبوالعينين شعيشع.. عبقرى التلاوة
د.كريمة الحفناوى
قراءة فى خطاب رئيس الصين بالمنتدى الاقتصادى العالمى
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «4»
ماجد حبته
الإعلام.. والفصام البريطانى
المزيد

الثقافة

مجلة الفيلم تخصص عددها الجديد عن السينما المستقلة

مؤسسة مجاز تطرح «فن كتابة السيناريو» للدكتور وليد سيف

حسام كصاى: الكتابة بالقلم والورق الأقرب إلى روحى

الليلة.. عرض الفيلم المغربى «البحر من ورائكم» بسينما الهناجر