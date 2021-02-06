إصلاح هبوط أرضى بالطريق الزراعى فى البحيرة (صور)

قام اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، يرافقه المهندس حازم الأشموني، السكرتير العام، واللواء محمد شوقي، بدر السكرتير المساعد، ومسئولي الهيئة العامة للطرق، وكافة الجهات المعنية من المرور والحماية المدنية وإدارة الأزمات والوحدة المحلية ومديرية الطرق، بالتو،جه على الفور إلى موقع الهبوط الأرضي الذي حدث مساء الجمعة بمساحة ٥٠ سنتيمتر وعمق ١.٥ متر على جانب الطريق الزراعي اتجاة "دمنهور- القاهرة" أمام مستشفى دنشال للكبد بمركز دمنهور.ووجه محافظ البحيرة بسرعة إصلاح الموقع وتشكيل لجنة للوقوف على أسباب وقوعه لعدم تكرار هذه الهبوط موكدا أن الهبوط وقع على جانب الطريق ولم يؤثر على الحركة المرورية للطريق الزراعي، مشيرا إلى أن الحركة المرورية تعمل بصورة طبيعية ومنتظمة.