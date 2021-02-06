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السبت 06 فبراير 2021 الموافق 24 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان: سنتخذ قرارا بتعويم العملة

السبت 06/فبراير/2021 - 01:31 ص
هبة محمد علي
هبة محمد علي
وكالات
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قالت القائمة بأعمال وزير المالية السوداني هبة محمد علي، إن السودان سيتخذ قرارا بتعويم العملة عندما يكون لديه ما يكفي من الاحتياطيات الأجنبية.

وأضافت هبة محمد علي لرويترز: "علينا في الحكومة الالتزام بتوحيد سعر الصرف، وقرار تعويم العملة سيُتخذ بعد توفير احتياطيات أجنبية في البنك المركزي السوداني، إلى جانب السياسات الاقتصادية التي تنظم العرض والطلب".

ولفتت إلى أنها تجري حاليا محادثات مع عدة أطراف للحصول على قروض ومنح لدعم الاقتصاد السوداني.

كما أشارت الوزيرة إلى أن السودان يستهلك 1.9 مليون طن من القمح سنويا، وأنه حاليا بصدد الاتفاق على شراء 650-700 ألف طن من خلال اتفاقات شراء مباشرة.

وكانت هبة محمد علي قد أجرت مؤخرا زيارة إلى مملكة البحرين، وتباحثت مع المسؤولين البحرينيين حول خطط ومشاريع اقتصادية لدعم اقتصاد السودان في ظل الإصلاحات التي تتخذها القيادة الانتقالية في البلاد.

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