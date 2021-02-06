«السحالى» قد تكون السبب وراء الإصابة بمرض «لايم» فى الولايات المتحدة

يُعد مرض (لايم) أحد أشهر الأمراض التي تنتقل إلى البشر عن طريق لدغة حشرة "القُراد" أكثر الأمراض تدميرًا في الولايات المتحدة، حيث يصيب أكثر من 300 ألف شخص سنويا.ويعد شمال شرق الولايات المتحدة موطنا لحالات أكثر بكثير من أي مكان آخر، لذلك لجأ باحثون أمريكيون إلى تحديد السبب والذي يرون أنه قد يكون "السحالي".وكشفت الأبحاث، التي أجريت في جامعة ولاية "ميتشيجان" الأمريكية، أن القراد ذي الأرجل الأسود، والذي يعرف أيضًا باسم "قراد الغزلان"، يحمل بكتيريا على شكل مفتاح، وتسبب مرض "لايم".وأضافت أن حشرة "القراد" تسبب الأمراض عندما تمتص دماء حيوانات، مثل: الفئران، والغزلان، والسحالي.. وفي المرحلة التالية من دورة حياتها، قد تلتصق حشرة القراد بالإنسان؛ إلا أن كل مضيف ينقل الميكروبات بشكل مختلف.. فالزواحف تعد بمثابة أجهزة إرسال ولكنها ليست ناقلة بنفس سرعة ودقة الثدييات.وأجرى الباحثون بقيادة "جان تساو"، عالم بيئة الأمراض في جامعة "ميتشيجان" الأمريكية، دراسة مستفيضة لحشرة القراد الشرقي، فيما يتعلق بسلوكها على مدى ثمانية مواقع ميدانية عبر الولايات المتحدة.. ووجدوا انقساما واضحا بين حشرات القراد المختلفة وسلوكها فى مناطق فى جنوب فرجينيا.وأشارت المتابعة إلى أن القراد ذي الأرجل السوداء مرتبط بالثدييات الصغيرة مثل الفأر أبيض القدمين، والتي تشتهر بنقل بكتيريا مرض "لايم" إلى الحشرات.. لكن القراد فى الجنوب يفضل أن يتغذى على السحالي، خاصة سحالي فصيلة "السقنقور".وغالبًا ما تعيش هذه الزواحف الملساء ذات القشور الملساء في الأوراق والأغصان التي سقطت على الأرض – أو ما يسمى بقمامة الأوراق - وهي تعد بشكل خاص أجهزة إرسال لمسببات مرض لايم.