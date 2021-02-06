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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

نجلاء علام تفتح الطريق لتنمية مواهب الطفل وقدراته الإبداعية

السبت 06/فبراير/2021 - 12:25 ص
نجلاء علام
نجلاء علام
نضال ممدوح
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صدر حديثا عن المركز القومي لثقافة الطفل، كتاب "دليل الطفل الموهوب إلى فنون الكتابة"، للكاتبة نجلاء علام، حيث يقع الكتاب في 143 صفحة من القطع الكبير.

وتأتي أهمية هذا الكتاب كونه أول كتاب يتناول هذا الموضوع المهم، حيث يرسخ لتنمية موهبة الطفل في مجال الكتابة عموما، سواء الأدبية أو الصحفية أو في مجال السيناريو المصور "الكوميكس"، فهو يمثل الدليل لكل طفل شعر بالموهبة وأحب أن يُعبّر عن نفسه، ولكنه توقف عند الوسيلة التي يمكنه التعبير من خلالها، وتردد وتساءل هل يُعبّر عن نفسه ورأيه من خلال قصة أم قصيدة أم مقال، وماهي القصة وكيف نكتبها؟ وما هي القصيدة، وهل يجب أن تكون موزونة وعلى بحر مُعيّن؟ وماهو المقال، ومَنْ أشهر من كتبه؟ وكيف نُصَنّفُ الأعمال الأدبية؟ وما هي خصائص كل صِنفٍ أو نوع؟ هذا الكتاب يُجيب عن هذه الأسئلة لكل طفل، ويأخذ بيده إلى عالم الكتابة الرحب، ويُدْخله ببساطةٍ إلى كل نوعٍ أدبي، ويضرب له أمثلة من كل نوع.

تقول الكاتبة نجلاء علام عن هذا الكتاب: "حرصت على تقديم هذا الكتاب ليكون دليلا ومرجعا سواء للطفل الموهوب أو المشرفين والمتخصصين والمتعاملين مع الأطفال في كل مؤسسة أو مركز أو قصر ثقافة أو جمعية أهلية، أو أي مكان يُقبل عليه الطفل كي ينمي موهبته وقدراته الإبداعية".

ويهدف هذا الكتاب إلى تقديم شرح وافٍ لأنواع الكتابة المختلفة للأطفال والنشء، ليكون أرضا خصبة ينطلق منها هؤلاء الأطفال الموهوبون، لمعرفة كل نوعٍ من أنواع الكتابة سواء كانت كتابة أدبية أو صحفية على حدة، والاطلاع على نماذج مختلفة لكل نوع، كي يعي الطفل خصائص كل نوعٍ أدبي من حيث الشكل والأسلوب الخاص به، ويتيسر عليه فيما بعد التمييز بينها، وبعد عدة تدريبات عملية يقوم بها متخصصون، يمكن للطفل التعبير عن نفسه أو رأيه أو وجدانه من خلال أحد هذه الأنواع.

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